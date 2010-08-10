تعداد اشتغال ایجاد شده در گلستان مبهم و نامعلوم! / 3400 کارگر اخراج شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی در آئین تجلیل از خبرنگاران در اداره کل کار و امور اجتماعی استان از خبرنگار مهر خواست پاسخ پرسش " تعداد اشتغال ایجاد شده در استان" را از سوی دستگاه هایی مانند تعاون که متولی این بخش هستند، دریافت کند.

وی به ذکر آمار و ارقام درباره میزان تعهد استان درباره اشتغال در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: تاپایان سال جاری باید یک میلیون و 100هزار شغل در کشور ایجاد شود که 17 هزار و 217 شغل در بخش تولیدی، صنعت، کشاورزی و ... مربوط به استان است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح اسفندماه سال گذشته در وزارت کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری، استانداران و مدیران سراسر کشور مصوب و مقرر به اجرا شد.

اخراج 3400 کارگر در گلستان

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان به ارائه آماری در زمینه اخراج کارگران بخشهای مختلف در استان پرداخت و گفت: سال گذشته به واسطه شکایت واصله سه هزار و 403 نفر از کار بیکار شدند و با ارائه شکایت خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.

نوروزی با بیان برخی مشکلات در واحدهای معدنی استان یادآورشد: برای جلوگیری از بیکاری معدنکاران پنج میلیارد و 700 میلیون ریال در این بخش تخصیص یافت.

وی عنوان کرد: دو هزار و 293 نفر مستمری بگیران بیمه بیکاری نیز با هماهنگی اداره کار از مزایای بیمه بیکاری تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

189 کارگر افغان شناسایی شدند

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان در زمینه حضور کارگران افغانی در استان گفت: بیش از سه هزار بازرسی از واحدهای کارگری استان صورت گرفت که 189 کارگر تبعه افغان شناسایی شدند.

وی به اقدامات انجام شده برای اشتغال در استان اشاره و اضافه کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) تا سقف یک میلیارد ریال به فارغ التحصیلان صاحب طرح و خلاقیت وام می دهد.

وی درباره طرح پتروشیمی گلستان نیز گفت: پس از راه اندازی این طرح 500 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار می شوند.

نوروزی یادآورشد: تاخیر در بهره برداری این طرح به دلیل بحث نقدینگی بود که با پیگیری های انجام شده این مشکل رفع شد و با ورود تجهیزات، کار پتروشیمی گلستان آغاز می شود.

ایجاد اشتغال نیازمند مهندسی جدید

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان با اشاره به اشباع طرح های اشتغالزا در استان گفت: در بحث اشتغال باید یک مهندسی جدید ایجاد شود و مدیران دستگاه های اجرایی با تشکیل اتاق فکر، تعدادی طرح جدد که توجیه اقتصادی داشته باشندف برای اشتغال استان ارائه دهند.

وی افزود: علاوه بر کارگروه اشتغال یک کمیته بحران توانمند سازی و مشاوره داریم که در این قسمت معاون برنامه ریزی استاندار به عنوان جانشین استاندار همکاری دارد.