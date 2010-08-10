رمضان ماه نشاط معنوی است/ بررسی شادی اسلامی در شورای انقلاب فرهنگی

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و مشاور فرهنگی- دینی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه شادی در اسلام و ماه رمضان با اشاره به اینکه پروژه ای در شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با شادی در اسلام و اشکال مختلف آن در جریان است گفت: برای تعریف شادی ابتدا باید ظاهری و باطنی بودن آن را تعریف کنیم. بدین معنا که آیا حالت خاصی در چهره و رفتار افراد بروز کرده یا حالتی در درون وی صورت گرفته تا وی را شادمان کرده است.

وی با اشاره به اینکه باید شادی را امری باطنی بدانیم افزود: باطنی تعریف کردن شادی یعنی در باطن فرد تغییری رخ داده که حالت خوشایندی ایجاد کرده و این درجه خوشایندی به نوعی است که در چهره وی این فر شادمانی مشاهده می شود. این نشاط در حدی است که گاهی در ظاهر مشخص است و گاهی در ظاهر نیز مشخص نمی شود.

حجت الاسلام سادات منصوری با اشاره به عواملی که برای انسان شادی به همراه دارد و اینکه آیا انسان ذاتا موجودی شاد است گفت: در اصل باید بررسی کنیم انسان ذاتا موجودی شاد است یا غمگین. ظاهرا غم و اندوه حالتی عارضی بر بشر است چرا که به یک حدی که می رسد به آن افسردگی گفته می شود، باید به پزشک مراجعه و دارو مصرف کرد، پس می توان گفت شادی حالت طبیعی انسان است.

مشاور فرهنگی دینی شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: همچنین باید به عوامل ایجاد غم در انسان پی برده و عوامل نشاط زا را در انسان تقویت کنیم. از نگاه درونی می توان گفت توکل به خدا، راضی بودن به رضای خدا، ارتباط با عوامل ماوراء طبیعه ای چون دعا که نقش مهمی در زندگی انسان دارند می توانند غم را در انسان کاهش داده و اسباب شادی و نشاط انسان را بیشتر فراهم کنند. آیات و روایات قرآن نیز به این مسئله مرتبط است.

حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری تصریح کرد: از آنجا که انسان در ماه رمضان در حالت تذکر و یادآوری خداوند به سر می برد ، یعنی در ماه رمضان اسباب بیشتری برای شادمانی فراهم است. پرهیز از خوردن و آشامیدن و قرائت قرآن را برای خداوند انجام می دهد، این امر موجب افزایش توکل شده و خود به خود نشاط درونی فرد افزایش می یابد و اسباب غم و اندوه در انسان از بین می رود.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی افزود: خصوصیت ویژه ماه رمضان باعث می شود انسانهای مؤمن و عامل به فرایض نشاط بیشتری در درون خود حس کنند. وجود این ارتباط معنوی در ماه رمضان موجب می شود انسانها آرامش درونی بیشتری داشته و شادی را در وجود خود بیشتر احساس کنند. از این رو افراد باید این حالت آرامش روحی و شادی را با توجه به فرایض ماه رمضان در تمام طول سال در خود تقویت کنند تا عوامل استرس زا در آنها از بین برود.

وی همچنین اظهار داشت: از نظر ظاهری برای کاهش عوامل استرس زا در ماه رمضان در برخی کشورهای دنیا جشنهای متعددی برگزار می شود و مردم بسیاری در آن شرکت می کنند. از این نوع مراسم می تواند برای پررنگ کردن جنبه های شادی ظاهری نیز استفاده کرد تا حس آرامش و شادی در مسلمانان تقویت شود.