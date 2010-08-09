خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:دبیر تحریریه خردنامه همشهری، سید مجید کمالی، در یادداشتی در اغاز آخرین شماره این مجله، مراجعه و تحقیق مبنایی در مآثر فکری خودی را به عنوان هدف انتشار خردنامه همشهری عنوان کرده است هدفی که تحقق آن بیش از هر دوره دیگری ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد.

این ضرورت از آنجا نشئت می‏گیرد که هم‏اکنون "انواع و اقسام اندیشه‏های وارداتی و ترجمه‏ای که بعضاً هیچ نسبتی با فضای فکری ایران ندارند ذائقه اندیشمندان وطنی را دگرگون ساخته است".

در آخرین شماره خردنامه همشهری مقالات و مطالب گوناگونی با همین رویکرد منتشر شده‏اند؛ مقالاتی چون تربیت عقل از منظر قرآن کریم (زهرا حاجی آخوندی)، مبانی علم اخلاق در دنیای اسلام (حمید پارسانیا)، راهبرد تبلیغی حضور روحانیت در عرصه بین‏الملل (رضا رمضانی)، ملاحظاتی در باب تصحیح تفسیر تاج‏التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم (اسماعیل باغستانی) و برهانی بر رد منشأ بشری دانستن قرآن (علی نصیری).

ماهیت دولت در اندیشه عالمان مسلمان (نجف لک‏زایی)، مقدمه‏ای بر اندیشه سیاسی سهروردی (رجبعلی اسفندیار)، استلزامات عقلانیت سیاسی در آراء و اندیشه‏های فارابی و سهروردی (سید جواد میرخلیلی)، مبانی کلامی شهروندی در اسلام (رضا عیسی‏نیا)، گزارشی از مناظه احمد بن ادریس با علمای وهابی عسیر (محمد حسین رفیعی)، ماهیت از منظر سهروردی (غلامرضا حسین‏پور) و توجیه معرفت‏شناسانه شناخت بی‏واسطه خداوند (عباس یزدانی) از دیگر مقالات این شماره خردنامه همشهری‏اند.

همچنین مسئله عقل و ایمان نزد فیلون و فارابی (حسین شقاقی)، پدیدارشناسی هگل و دفاع از مسیحیت (قاسم پورحسن)، بحثی پیرامون هنر دینی (پرویز فارسیجانی) و تجربه دینی از نگاه رودولف اتو (پریش کوششی) مطالب دیگری هستند که در این شماره خردنامه همشهری منتشر شده‏اند.

در بخش ترجمه نیز مقالاتی چون اتفاق فیلسوفان مسلمان بر امکان معرفت (شمس سی. اناتی)، آیا علم شناختی دین می‏تواند دلایلی برای انکار خداوند به دست دهد؟ (کلی جیمز کلارک، کالج کالوین)، بررسی تطبیقی آراء فلسفی فلوطین و ابن‏سینا (رحیم اچار)، مسایل فلسفه اخلاق در جهان اسلام و دنیای غرب (راجر کریسپ و ماجد فخری)، تلقی داوود قیصری از وجود به عنوان حق (ابراهیم کلین) و درباره تکوین مکتب نقد صورت در ادبیات مسیحی (حسن حنفی) منتشر شده‏اند.

یکی از مقالات خواندنی این شماره خردنامه همشهری، مقاله "فلسفه اخلاق؛ نگاهی به گرایشها و مسایل فلسفه اخلاق در جهان اسلام و دنیای غرب" است که بخش اول آن هم‏اکنون منتشر شده است.

اخلاق و مطالعات پیرامون این حوزه از مسایل انسانی، از دیرباز محل تفلسف و تفکر فیلسوفان بوده است. همچنین فیلسوفان اسلامی، به تبعیت از آموزه‏ها و دستورات اخلاقی دین اسلام، توجه مبسوط و عمیقی به مباحث اخلاقی داشه‏اند. در واقع این مقاله بر آن است تا بحثی تطبیقی میان اثرگذارتزین آراء فلسفی – اخلاقی در حوزه تفکر اسلامی و مطالعات غربی ارائه کند.