خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه:دبیر تحریریه خردنامه همشهری، سید مجید کمالی، در یادداشتی در اغاز آخرین شماره این مجله، مراجعه و تحقیق مبنایی در مآثر فکری خودی را به عنوان هدف انتشار خردنامه همشهری عنوان کرده است هدفی که تحقق آن بیش از هر دوره دیگری ضروری و حیاتی به نظر میرسد.
این ضرورت از آنجا نشئت میگیرد که هماکنون "انواع و اقسام اندیشههای وارداتی و ترجمهای که بعضاً هیچ نسبتی با فضای فکری ایران ندارند ذائقه اندیشمندان وطنی را دگرگون ساخته است".
در آخرین شماره خردنامه همشهری مقالات و مطالب گوناگونی با همین رویکرد منتشر شدهاند؛ مقالاتی چون تربیت عقل از منظر قرآن کریم (زهرا حاجی آخوندی)، مبانی علم اخلاق در دنیای اسلام (حمید پارسانیا)، راهبرد تبلیغی حضور روحانیت در عرصه بینالملل (رضا رمضانی)، ملاحظاتی در باب تصحیح تفسیر تاجالتراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم (اسماعیل باغستانی) و برهانی بر رد منشأ بشری دانستن قرآن (علی نصیری).
ماهیت دولت در اندیشه عالمان مسلمان (نجف لکزایی)، مقدمهای بر اندیشه سیاسی سهروردی (رجبعلی اسفندیار)، استلزامات عقلانیت سیاسی در آراء و اندیشههای فارابی و سهروردی (سید جواد میرخلیلی)، مبانی کلامی شهروندی در اسلام (رضا عیسینیا)، گزارشی از مناظه احمد بن ادریس با علمای وهابی عسیر (محمد حسین رفیعی)، ماهیت از منظر سهروردی (غلامرضا حسینپور) و توجیه معرفتشناسانه شناخت بیواسطه خداوند (عباس یزدانی) از دیگر مقالات این شماره خردنامه همشهریاند.
همچنین مسئله عقل و ایمان نزد فیلون و فارابی (حسین شقاقی)، پدیدارشناسی هگل و دفاع از مسیحیت (قاسم پورحسن)، بحثی پیرامون هنر دینی (پرویز فارسیجانی) و تجربه دینی از نگاه رودولف اتو (پریش کوششی) مطالب دیگری هستند که در این شماره خردنامه همشهری منتشر شدهاند.
در بخش ترجمه نیز مقالاتی چون اتفاق فیلسوفان مسلمان بر امکان معرفت (شمس سی. اناتی)، آیا علم شناختی دین میتواند دلایلی برای انکار خداوند به دست دهد؟ (کلی جیمز کلارک، کالج کالوین)، بررسی تطبیقی آراء فلسفی فلوطین و ابنسینا (رحیم اچار)، مسایل فلسفه اخلاق در جهان اسلام و دنیای غرب (راجر کریسپ و ماجد فخری)، تلقی داوود قیصری از وجود به عنوان حق (ابراهیم کلین) و درباره تکوین مکتب نقد صورت در ادبیات مسیحی (حسن حنفی) منتشر شدهاند.
یکی از مقالات خواندنی این شماره خردنامه همشهری، مقاله "فلسفه اخلاق؛ نگاهی به گرایشها و مسایل فلسفه اخلاق در جهان اسلام و دنیای غرب" است که بخش اول آن هماکنون منتشر شده است.
اخلاق و مطالعات پیرامون این حوزه از مسایل انسانی، از دیرباز محل تفلسف و تفکر فیلسوفان بوده است. همچنین فیلسوفان اسلامی، به تبعیت از آموزهها و دستورات اخلاقی دین اسلام، توجه مبسوط و عمیقی به مباحث اخلاقی داشهاند. در واقع این مقاله بر آن است تا بحثی تطبیقی میان اثرگذارتزین آراء فلسفی – اخلاقی در حوزه تفکر اسلامی و مطالعات غربی ارائه کند.
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