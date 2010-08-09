توسعه و دستیابی به شهری پویا با همکاری خبرنگاران میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری بعداز ظهر دوشتنبه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از خبرنگاران در محل ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش خبرنگار در پیشرفت و توسعه جامعه اظهار داشت: خبرنگاران از عناصر اصلی رسانه ها به شمار می روند که با تیزبینی ، هشیاری ، توانمندی و تخصص در ترویج فرهنگ عمومی ، تعمیق دانایی ، آموزش همگانی ، اعتلای سطح آگاهی ها در میان جامعه ، تنویر افکار عمومی ، توزیع عادلانه اطلاعات و دفاع از حقوق حقه مردم ، توسعه همه جانبه جوامع و حتی در صیانت از منافع ملی یک کشور اثر گذارند.

شهردار کرمانشاه روزنامه نگاری را حرفه ای مقدس و والا خواند و گفت: خبرنگاری و اطلاع رسانی در زمره مشاغل سخت ولی گوارا و ارزشمند است که با آگاهی بخشی جامعه را به سوی اهداف عالیه رهنمون می سازد.

وی همچنین با بیان اینکه از نقد سازنده همواره استقبال خواهد کرد از خبرنگاران خواست با شفاف سازی ارتباط و تعامل دوسویه میان ارباب جراید و شهرداری ادامه یابد.

فخری با اشاره به پروژه های زیبا سازی و حاشیه سازی رودخانه های چم بشیر و قره سو و تقاطع های غیر همسطح ایثار، جعفر آباد ، الهیه و میدان امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: خبرنگاران با دقت نظر وحساسیت ، جامعه شهروندی را از چگونگی و اجرای پروژه های عمران شهری کرمانشاه آگاه سازند.

شهردار کرمانشاه با تاکید بر نقش و کارکرد خطیر رسانه ها و استقلال آنها اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه در جهت رفع مشکلات و موانع فراروی خبرنگاران در حوزه مسایل شهری آماده همکاری بیش از گذشته است.

عرصه خبر و اطلاع رسانی همواره منشا شفاف سازی و آگاهی بخشی به جامعه است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز در این مراسم طی سخنانی با تبریک هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار گفت : عرصه خبر و اطلاع رسانی همواره منشا شفاف سازی و آگاهی بخشی به جامعه محسوب می شود.

اسفندیار زرافشانی افزود: ارباب جراید به عنوان پل ارتباطی جامعه با دقت هرچه بیشتر مسایل شهری و اجتماعی را با آگاهی بخشی برای حرکت به سوی توسعه پایدار دنبال کنند .

در پایان این مراسم از سوی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرمانشاه، خبرنگاران و اصحاب جراید با اهدای لوح سپاس و هدیه مورد تجلیل قرار گرفتند.