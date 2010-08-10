13درصد صنایع کشور در استان البرز است

مدیر بازرگانی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 13 درصد از صنایع کل کشور در استان جدید البرز واقع شده‌اند که وجود مراکز تحقیقاتی، علمی و ادارات کل از دیگر وی‍ژگی‌های این منطقه است.

اسفندیار کمالی زاده افزود: این استان با بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت ضمن نقش آفرینی در تولید ناخالص ملی و استعداد برای گسترش فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی از بازار وسیع و روبه رشدی برخوردار است.

وی تاکید کرد: پتانسیل، جایگاه و شرایط استان جدید البرز به گونه‌ای است که لزوم انجام و گسترش فعالیت‌های مرتبط با توسعه فضای کسب و کار چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح ملی از جمله برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به عنوان امری ضروری بروز پیدا می‌کند.

کمالی‌زاده زیر گروه‌های تخصصی این نمایشگاه را شامل انواع نان، شیرینی، بیسکوییت، شکلات، بستنی و نوشیدنی و مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، آموزش و تحقیقات مرتبط و محصولات خانگی مرتبط ذکر کرد و گفت: موضوع‌های تعریف شده برای نمایشگاه به نحوی است که پیش‌بینی می‌شود علاوه بر استقبال متخصصان فعال در حوزه‌های مرتبط با استقبال گستره عموم مردم نیز روبه‌رو شود.

وی با اشاره به اینکه استان جدید البرز جزو استان‌های بزرگ کشور به‌شمار می‌آید، افزود: واحدهای فعال بخش‌های مختلف اقتصادی در سایر استان‌ها به ویژه استان‌های همجوار تهران، قم و قزوین می‌توانند با مشارکت در نمایشگاه‌های البرز از ظرفیت‌های موجود در کرج و حومه استفاده کنند.

این مدیر از کرج به همراه سایر شهرهای استان جدید البرز به دلیل وجود منابع غنی طبیعی و کشاورزی به عنوان شهرهایی یاد کرد که امکان تبدیل شدن به یکی از قطب‌های کشاورزی کشور را دارند. به طوری‌که پتانسیل‌های موجود نشانه زمینه برای توسعه بیشتر صنایع تبدیلی در این استان است و به همین دلیل برخی از زیرگروه‌های تخصصی این نمایشگاه به این موضوع‌ها اختصاص یافته است.