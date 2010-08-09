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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۴۰

بشارتی:

امکانات عکاسی خبری در هرمزگان ضعیف است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عکاس برگزیده مسابقه عکس خبری بندرعباس گفت: یکی از مشکلات اصلی عکاسی خبری در هرمزگان امکانات ضعیف برای عکس برداری از وقایع مهم است.

اصغر بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد: در حال حاضر با یک دوربین معمولی و لنزهای نامناسب عکاسی می کنم و اگر امکانات بهتری در اختیار داشتم قطعا می توانستم عکسهای خیلی بهتری بگیرم.

وی ادامه داد: برای حل مشکل امکانات عکاسی باید وامی برای خرید تجهیزات در اختیار عکاسان هرمزگان قرار بگیرد.

عکاس خبر گزاری مهر در قشم بیان کرد: اکثر عکاسان خبری هرمزگان فقط به صورت تجربی کار کرده اند و هیچ گونه کلاس آموزش عکاسی خبری تا کنون در هرمزگان برگزار نشده است.

بشارتی اظهار داشت: اگر یک عکاس هرمزگانی بخواهد در کلاس های آموزشی شرکت کند باید با هزینه شخصی به تهران برود و آموزش ببیند که برگزاری کلاس های آموزشی در هرمزگان می تواند این مشکل را حل کند.

وی در مورد مسابقه عکس خبری بندرعباس گفت: خوشبختانه کیفیت عکس های این مسابقه خیلی خوب بود و عکاسان با وجود کمبود امکانات توانسته بودند عکس های با کیفیتی را بگیرند.

کد مطلب 1130884

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