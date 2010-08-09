590 مبلغ چهارمحال و بختیاری در ماه رمضان به روستاها می روند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت‌الاسلام جعفر مرتضوی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: ماه مبارک رمضان پلی است بین بشر و خداوند و اعمال صالح در این ماه باعث نزدیکی بیشتر افراد به خداوند می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس سازمان تبلیغات اسلامی استان برای برقراری بهتر این ارتباط 590 مبلغ را در استان اعزام می‌کند.

مرتضوی با بیان اینکه این افراد از 19 مردادماه جاری تا 20 شهریور ماه فعالیت تبلیغی خود را انجام می‌دهند، گفت: باتوجه به رایزینی‌های انجام شده 145 برادر و 75 خواهر از مرکز اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 45 مبلغ از مرکز طرح هجرت و 46 مبلغ از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه قم به استان اعزام می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری خاطرنشان کرد: این افراد به همراه 205 مبلغ و 73 مبلغه بومی به مناطق مختلف شهری و روستایی استان اعزام و به امر مقدس ترویج و نشر ارزش‌های اسلامی می‌پردازند.

وی اضافه کرد: در طی ماه ضیافت الهی 100 جلسه تفسیر قرآن با اعزام 100 مفسر در سطح استان برگزار می‌شود.

مرتضوی بر ضرورت آماده سازی مساجد و مکان‌های مذهبی در استقبال از ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: باید در تمام مناطق شهری و روستایی محافل قرآن و مجالس بهره‌گیری از فیوضات این ماه عزیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: تشکل‌های مردمی و هیئت امنای مساجد باید در جذب آحاد مختلف مردم به ویژه جوانان به مساجد تکایا و حسینیه‌ها بیشتر همت کنند چرا که مسجد بهترین مکان تربیتی و اصلاح امور است.

مرتضوی با تاکید بر فضایل قرآن خواندن و حضور در محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان‌ تأکید کرد: امیدواریم در این ماه گرانقدر الهی جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم به شکل فراگیر برگزار شده و همگان از فیوضات این ماه توشه برداریم.

وی خاطرنشان کرد: باید قدر این ماه عزیز الهی را بدانیم و اجازه ندهیم فرصت رمضان به سهولت و سادگی از بین برود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین از برگزاری آزمون وروردی دوره تربیت داور مسابقات قرآنی در شهرکرد خبر داد و گفت: افراد شرکت‌‌کننده در این دوره آموزشی علاوه بر کسب امتیاز بالای 14 در آزمون کتبی، باید توانایی قرائت عملی را در سطح قرائت سطح چهار داشته باشند و علاوه بر آن در آزمون عملی داوری نیز پذیرفته شوند.

وی افزود: نفرات برگزیده این آزمون برای شرکت در دوره تربیت داور مسابقات قرآن کریم سطح یک که در مشهد برگزار می‌شود، معرفی می‌شوند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: برپایی دوره عمومی تربیت داور مسابقات قرآن کریم، امسال فقط برای داوری عمومی برپا خواهد شد و گواهینامه‌ای که به افراد داده می‌شود، تنها به آنها اجازه خواهد داد تا در سطح استانی مسابقات را قضاوت کنند و برای سال آینده پیش‌بینی شده تا افرادی که موفق به دریافت گواهینامه دوره عمومی تربیت داور مسابقات قرآن در گرایش‌های مختلف از جمله صوت و لحن، تجوید و وقف و ابتدا از این سازمان شده‌اند، به دوره تخصصی راه یابند.