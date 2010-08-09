جزئیات 15 جلسه کارشناسی کمیسیون تلفیق در تعطیلات مجلس

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص فعالیت کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه پنجم توسعه طی هفته های گذشته اظهارداشت: جلسات کارشناسی کمیسیون تلفیق برای بررسی برنامه پنجم توسعه بطور مرتب با حضور هیئت رئیسه این کمیسون و برخی از اعضای آن و همچنین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام ومدیران ارشد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهورطی 2 هفته گذشته برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در این جلسات بیش از 120 ماده از مواد برنامه‌ پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در جلساتی که با حضور مهندس باهنر ریاست کمیسیون تلفیق، مهندس عبداللهی، دکتر عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و اینجانب تشکیل می ‌گردد محصول کار کارگروه‌ها مورد بررسی نهایی قرار گرفته و برای ارایه به کمیسیون تلفیق، آماده می ‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اعلام اینکه در مدت مذکور درحدود پانزده جلسه کارشناسی در طول مدت تعطیلات مجلس برگزار شده است، گفت: در این جلسات درمورد مسائل مهمی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوقهای بیمه بازنشستگی، موضوع کسب و کار با نگاه فراهم کردن بستر حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی و رابطه مالی وزارت نفت با دولت که در برنامه پنجم توسعه آمده بود، بحث و تبادل نظر شد.

وی با بیان اینکه پیشنهادات مذکور در این جلسات کارشناسی در کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد، تا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، ابراز امیدواری کرد: امکان تدوین بودجه‌ سال 1390 با الهام از برنامه‌ پنجم فراهم گردد.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر رئیس و سید محمد حسن ابوترابی فرد و رضا عبداللهی نواب اول و دوم رئیس، محمد مهدی مفتح سخنگو، علی اصغر یوسف نژاد و جواد آرین منش دبیران اول و دوم کمیسیون تلفیق هستند.