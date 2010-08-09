به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در پایان نشست امروز خود با مسئولان اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب افزود: من همیشه دوست داشتم استقلالی های واقعی را به خانه خود بازگردانم. در قدم اول پورحیدری، مظلومی ، فکری ، جویباری و ... را به استقلال بازگردانده ام و امروز خوشحالم که ناصر حجازی یکی دیگر از استقلالی های اصیل را به این تیم و خانه اش آورده ام.

وی حجازی را یکی از اسطوره های باشگاه استقلال خواند و گفت: با انتخاب ناصر حجازی به عنوان رئیس کمیته فنی باشگاه استقلال و حضور جمعی از بزرگان فوتبال ایران در این تیم امیدوارم استقلال در فصل جاری جایگاه شایسته ای در خور نام خود به دست آورد.

سرپرست باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه پست ناصر حجازی صوری نخواهد بود گفت: کمیته فنی در تمام باشگاه های بزرگ دنیا یک چارت دارد. در باشگاه استقلال هم کمیته فنی واقعی خواهیم داشت کمیته ای که دارای اختیارات مسئولیت های خاص خود خواهد بود. من به عنوان سرپرست باشگاه اختیارات کمیته فنی را به اعضای این کمیته ابلاغ کردم و از مدیر فنی و دیگر اعضای کادر فنی تیم فنی استقلال نیز خواسته ام به نظرات این کمیته در اختیار آنها قرار خواهد داد عمل کند. قطعا نکاتی را که کمیته فنی با من در میان بگذارد را در تیم فوتبال استقلال اعمال خواهیم کرد.

فتح الله زاده با بیان اینکه کمیته فنی مسئولیت خواهد داشت و اختیاراتی که مدیرعامل در اختیارش خواهد گذاشت مراقب کادر فنی تیم باشد گفت: امروز که ناصر حجازی کنار ماست مهم است که از حضور او به نحو احسن استفاده کنیم. حضور و بازگشت استقلالی های قدیمی شور و نشاط را به این باشگاه باز می گرداند و حضور تماشاگران را پررنگ تر از قبل می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقادات ناصر حجازی باعث شده او را به عنوان یکی از اعضای کادر فنی انتخاب کنید گفت: امروز خیلی ها از من انتقاد می کنند آیا من همه آنها را به استقلال آورده ام من یاد گرفته ام به انتقادها توجه نکنم. انتقادی هم اگر بوده به جان خریده ام چرا که برای من بزرگی استقلال بر همه چیز ارجح است و برای کمک به این تیم حتی حاضرم از حق خود بگذرم.

سرپرست باشگاه استقلال یادآور شد: حتی همان روزهایی هم که حجازی از من انتقاد می کرد ما گاهی اوقات شام و ناهار را باهم می خوردیم. چندی پیش در حالی که حجازی از من انتقاد کرده بود برای صرف ناهار در یکی از رستوران ها مرا دعوت کرد و حتی ناهارگرانقیمتی هم به من داد!

فتح الله با اشاره به تغییر زمان برگزاری دیدارهای هفته چهارم لیگ برترگفت: ما گفتیم اگر زمان دیدارهای هفته چهارم تغییر نکند بازی نمی کنیم که خوشبختانه خواسته ما اجابت شد و با این شرایط دربازی با استیل آذین حاضر می شویم.

وی با تاکید بر اینکه تماشاگر و هوادار استقلال موفقیت این تیم را می خواهد و به دنبال راحتی خود نیست افزود: قانون فیفا می گوید تیم ها حتما باید 72 ساعت بعد از دیدارهای ملی به میدان بروند ما هم چیز خاصی نخواستیم و فقط عنوان کردیم که بازی مان مطابق قانون فیفا با 72 ساعت تاخیر برگزارشود چیز زیادی هم نمی خواستیم تاکیدمان هم بر اجرای قانون بود.

سرپرست باشگاه استقلال با ابراز تشکر از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که درخواست سه باشگاه استقلال پرسپولیس و سپاهان را برآورده کرده است افزود: ما با فدراسیون فوتبال تعامل داریم اینکه گفتیم بازی نمی کنیم نباید این شائبه را بوجود آورد که با فدراسیون تعامل نداریم ما فقط دنبال اجرای قانون بودیم.

وی تصریح کرد: هدف باشگاه استقلال در فصل جاری کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا درعین حال گوش چشمی هم به عنوان قهرمانی لیگ برتر داریم.