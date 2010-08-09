شهرداری زاهدان هزینه فراوانی برای رفع تصرفات کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، اسماعیل حسین زهی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در سالن اجتماعات شهرداری که به منظور تجلیل از خبرنگاران تشکیل شده بود گفت: در نقاط حاشیه شهر زاهدان و در برخی نقاط اصلی زاهدان تصرفاتی توسط افراد سود جو انجام شده بود که رفع آن برای شهرداری هزینه هایی زیادی را در بر داشت.

وی افزود: اگر در گذشته دقت می شد امروز هزینه ها صرف امور عمرانی شهر می شد.

وی اظهار داشت: شهرداری زاهدان یکی از ضعیف ترین شهرداری ها به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب است و تمامی امورتوسط وبایاری خود مردم در حال انجام می باشد.

حسین زهی فرهنگ سازی از اقدامات زیر بنایی بر شمرد و گفت: شهرداری با احداث فرهنگ سراها و مکانهای ورزشی در کنار افزایش سرانه فضای سبز زاهدان که علارغم رنج کشوری بیست متر مربع است در گذشته سه متر مربع سرانه فضای سبز شهر زاهدان بوده که اکنون به چهار متر مربع افزایش یافته است سعی بر حرکت در عرصه فرهنگ سازی دارد.

شهردار زاهدان افزود: 70 درصد بودجه شهرداری زاهدان صرف هزینه های عمرانی و 30 درصد آن هم صرف هزینه های جاری می شود.

وی گفت: در زاهدان هیچ کاری بدون طرح مطالعاتی انجام نمی شود و شهرداری زاهدان با گرفتن مشاور برای پنج سال آینده خود هم برنامه مناسب هم اکنون در اختیار دارد.