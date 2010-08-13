۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

پیروزی گیتی پسند و منصوری قرچک در هفته دوم لیگ برتر فوتسال

هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های صنایع گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که تیم  صنایع گیتی پسند اصفهان موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر میهمانش لبنیات ارژن شیراز به پیروزی دست یافته و موقتا صدرنشین این مسابقات شود.

همچنین در قرچک ورامین تیم شهید منصوری با پیروزی 3 بر 2 برابر علم و ادب سایپا مشهد که صدرنشین هفته نخست این مسابقات بود، به رده دوم جدول رده بندی این رقابت‌ها صعود کرد.

هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* فیروز صفه اصفهان - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 22:30، سالن پیروزی اصفهان
* پرسپولیس تهران - کیش ایر قم، ساعت 22:30، سالن دستگردی تهران
* گسترش فولاد تبریز - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22:30، سالن شهید پورشریفی تبریز
* راه ساری - دبیری تبریز، ساعت 22:30، سالن سیدرسول حسینی ساری
- در هفته دوم لیگ برتر فوتسال تیم آرش بتن قزوین استراحت خواهد داشت.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
1- صنایع گیتی پسند اصفهان 4 امتیاز - تفاضل گل 2 +
8- شهید منصوری قرچک 4 امتیاز - نفاضل گل 1+
2- علم وادب سایپا مشهد 3 امتیاز - تفاضل گل 6+
12- دبیری تبریز بدون امتیاز - تفاضل گل 2-
13- آرش بتن قزوین بدون امتیاز - تفاضل گل 6-
