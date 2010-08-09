برترینهای سومین جشنواره مطبوعات چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، داریوش رضوانی بعد از ظهر امروز در آیین بزرگداشت روز خبرنگار و سومین جشنواره مطبوعات استان گفت: تعداد آثار ارسال شده به این جشنواره در 10رشته مقاله‌، سرمقاله و یادداشت، عکس، گزارش، مصاحبه،خبر، تیتر، طنز، طرح و گرافیک و بخش ویژه مقاله نویسی، 195 اثر بوده که از این تعداد بر اساس نظر هیئت داوران دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور 16 اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

وی ادامه داد: بر این اساس گزارش "مسکن مهر، چتر بی خانمان ها" از مظفر عدالت نسب و گزارش"فرش ایران؛ خلدبرین نقوش زمینی " از محمود رئیسی از خبرگزاری ایرنا و گزارش "نوروز را در کنار زنده رود تجربه کنید "از ملک محمد زمانی دهکردی از روزنامه کیهان رتبه های اول تا سوم بخش گزارش این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

رضوانی افزود: در بخش طرح و گرافیک نیز "مجید تقیان" از روزنامه زاینده رود و "امین باباعلی" از سخن آشنا رتبه های اول تا دوم را به خود اختصاص دادند و محسن ابوالحسنی" از کیمیای ایران در بخش مصاحبه و "علی یوسف پور" ازهفته نامه زردکوه در بخش سرمقاله حایز رتبه های اول شدند.

وی اضافه کرد: "مازیار بیژنی" ازارمغان،"نجمه تقیان" از زاینده رود و "حمید دهقانی فر" از سخن آشنا حایز رتبه های اول تا سوم بخش کاریکاتور و طنز مکتوب این جشنواره شدند و در بخش عکس نیز احمدتاجی اشکفتکی رتبه دوم و پانیذ خادمی آلیکوهی رتبه سوم را ازآن خود کردند.

رضوانی خاطر نشان کرد: در بخش تیتر ومقاله به دلیل عدم انطباق آثار ارسالی با اصول تیتر نویسی و مقاله نویسی اثری ازسوی هیئت داوران در این بخش برگزیده نشد.

رضوانی تصریح کرد: در بخش خبر این جشنواره نیز "علیرضارحمانی" از ارمغان حایز رتبه اول و " پریسا مصیبی"از روزنامه عصر اقتصاد حایزرتبه دوم ،"شهرام مصیبی"از نشریه روزان حایز رتبه سوم این بخش از جشنواره شد و هچنین کیانوش راستی از هفته نامه ارمغان حائز رتبه اول در بخش مقاله های ویژه شد.



لازم بذکر است در این جشنواره از نفرات برتر با اهداء تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل بعمل آمد.