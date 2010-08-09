به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی پس از انتخاب به رئیس کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: خیلی خوشحالم که به خانه خود باز گشتم. جمع استقلالی جمع بود و فقط جای من خالی بود که خوشبختانه من هم به خانه خود آمدم.

وی ادامه داد: از دو سه هفته قبل صحبت هایی با آقای فتح الله زاده کرده بودم تا مسئولیت کمیته فنی باشگاه را برعهده بگیرم. در آن شرایط مطمئن نبودم که چنین مسئولیتی به من سپرده شود چرا که در یکی از گفتگوهایم از باشگاه استقلال و آقای فتح الله زاده انتقاد کرده بودم و فکر کرده بودم شاید سرپرست باشگاه در تصمیم گیری های خود تجدید کرده است تا اینکه ایشان چند روز قبل با من تماس گرفت و پیشنهاد مسئولیت مدیریت کمیته فنی را مجددا مطرح کرد که من آن را پذیرفتم.

ناصر حجازی به دوره حضور خود در تیم فوتبال استقلال به عنوان سرمربی اشاره کرد و گفت: دوست نداشتم آنطور از استقلال جدا شوم. من سرمربی تیم بودم اما فقط آقای فتح الله به عنوان مدیرعامل باشگاه از من حمایت کرد و اعضای هیئت مدیره حمایتی از من نداشتم من هم در آن شرایط تمام تقصیرها را به گردن آقای فتح الله زاده انداختم و اعتقاد داشتم که ایشان باید پس از جدایی من از استقلال باشگاه را ترک می کرد فکر می کنم این خواسته، خواسته زیادی بود.

ناصر حجازی در ادامه مدعی شد: من هیچ وقت در دوره فعلی از این تیم استقلال انتقاد نکردم و اگر هم انتقادی هم کرده ام فنی بوده است.

وی افزود: اینکه من پس از بازی با فولاد استقلال را به نقد کشیدم منطقی بود. انتظار داشتید با آن بازی که استقلال مقابل فولاد انجام داد از این تیم تعریف می کردم و به به و چه چه می گفتم؟ خود مظلومی هم می داند استقلال در آن بازی بد بازی کرد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه حجازی و امثال او بدنبال نقد سازنده هستند افزود: آقای فتح الله زاده به عنوان سرپرست باشگاه قدرت هایی را به من تفویض کرده است و من هم تا زمانی مظلومی سرمربی استقلال باشد از او حمایت می کنم. همانگونه که زمان مرفاوی هم از او حمایت کردم و گفتم بگذاریم این مربی جوان کارش را با استقلال ادامه دهد.

رئیس کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: از آنجا که مظلومی هم یک استقلالی تمام عیار است تا زمانی که سرمربی استقلال باشد او را مورد حمایت قرار خواهم داد و هیچ وقت بی جهت از او انتقاد نخواهد کرد. اگر شخصی از استقلال انتقاد سازنده کرد همه باید قبول کنیم هم پرویز مظلومی به عنوان سرمربی و هم من به عنوان رئیس کمیته فنی . اگر ضعفی در تیم وجود دارد و فردی آن را گوشزد می کند باید در صدد رفع آن برآییم.

وی خاطرنشان کرد: من و دیگر همکارانم در کمیته فنی اگر نیاز باشد با صحبت کردن و مشورت دادن به کادر فنی نقاط ضعف تیم را برطرف خواهیم کرد.

حجازی تاکید کرد: ما و دیگر اعضای کادر فنی باید فکر و ذکرمان تیم استقلال باشد و اینکه تیم را چگونه آماده حضور در مسابقات کنیم اینکه حواسمان به این باشد که فلانی چه گفت و چه نگفت بخواهیم پاسخگوی همه باشیم درست نیست.

حجازی اظهار داشت: تمامی کارهای تیم استقلال با مظلومی و من به عنوان رئیس کمیته فنی بر کار ایشان و دیگر همکارانشان نظاره خواهم کرد. من تمامی مسابقات را با حضور در ورزشگاه دنبال می کنم. اگر لازم باشد نکات لازم را به کادر فنی گوشزد کرده و گزارشهایی را هم به اطلاع مدیر عامل باشگاه می رسانم.

حجازی ابراز امیدواری کرد مظلومی با قدرت به کارش در استقلال ادامه دهد و گفت: من امروز به مظلومی گفتم فکر نکن من به استقلال آمده ام تا جای تو را بگیرم اصلا چنین چیزی نیست. من اعتقاد دارم اگر مظلومی موفق باشد استقلال موفق خواهد بود و در سایه موفقیت استقلال هم نام حجازی و فتح الله زاده و... بالاتر می رود.

حجازی که چندی پیش گفته بود مظلومی باید دندانهای پوسیده را از تیم استقلال دور کند در خصوص این اظهار نظرش و اینکه آیا همچنان هم به آن اعتقاد دارد گفت: ما کمک می کنیم مشکلات تیم برطرف شود و تلاش ما بر این خواهد بود که این دندانهای پوسیده را به راه راست هدایت کنیم که اگر این مسئله نشد آنها را کنار خواهیم گذاشت.

وی در تصریح کرد: هر حرفی بزنم عملی کنم قدرت آن هم سرپرست باشگاه به من داده که این کار را انجام دهم. اعتقاد دارم هر کسی در استقلال بازی می کند باید با جان و دل برای این تیم بازی کند و به تعهدات خود به این تیم پایدار باشد. بازیکنی که از باشگاه پول می گیرد باید به گونه ای عمل کند که آن نانی که به خانه می برد حلال باشد.