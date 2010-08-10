شروع بارش شهابی برساووشی از امشب/ رویت این پدیده آسمانی از ایران

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مرداد ماه زمان بارشهای شهابی برساوشی است، افزود: بارش شهابی امسال از امشب سه شنبه 19 مردادماه آغاز می شود و در روز 21 مردادماه به اوج خود می رسد.

وی به جزئیات این بارش اشاره کرد و اظهار داشت: اوج بارش در روز 21 مرداد از ساعت 21 و 30 دقیقه آغاز می شود و بر اساس پیش بینی ها تا صبح روز 22 مرداد ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن نجوم اهواز ادامه داد: تعداد شهاب ها در بارش برساووشی در زمانی که کانون بارش در بالاترین ارتفاع از افق قرار دارد 100 عدد ثبت شده است، به عبارت دیگر ZHR برابر 100است اما این مقدار همیشه ثابت نیست.

وی افزود: ZHR تعداد شهابهای قابل مشاهده برای رصد کنندگان در مدت زمان یک ساعت در بهترین شرایط ممکن است که کانون بارش در بالای سر ناظر بوده و آسمان ناظر از شرایط خوبی برخوردار باشد.

وی با تاکید بر اینکه بارش شهابی برساووشی از بازمانده های گرد و غبار دنباله داری به نام 109 سوئیف تاتل Swift-Tuttle است، خاطر نشان کرد: دنباله دار Swift-Tuttle در 16 جولای 1862 توسط دو منجم به نام های Lewis Swift و Horace Parnell Tuttle کشف شد.

جعفری زاده ادامه داد: این دنباله دار دارای دوره تناوب بالایی است به گونه ای که آخرین ملاقات آن در سال 1992 بوده و تا جولای 2126 به ملاقات خورشید نخواهد آمد. مدار این دنباله دار تا 51 واحد نجومی از خورشید کشیده می شود.



وی یادآور شد: بارش شهابی برساووشی به دلیل تعداد بارش و درخشندگی از بارشهای مهم به شمار می روند و از آنجایی که این بارش از ایران قابل رویت است، رصدگران می توانند با رصد این پدیده نجومی از زیبایی های آن لذت ببرند.