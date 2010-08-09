مدارس شرق تهران بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالویی با اعلام این مطلب گفت: رنگ آمیزی دیوارها، تعمیر آبخوریها، سرویسهای بهداشتی، آسفالت حیاط، ایزوگام و... از جمله مواردی است که برای آماده سازی مدارس انجام می شود.

وی افزود: همه ساله و به دنبال شروع تعطیلات تابستانی، کار بازسازی و مرمت مدارس آغاز می شود.

شهردار منطقه 8 هدف از اجرای طرح نوسازی مدارس را ایجاد محیطی آرام و مناسب برای دانش آموزان عنوان کرد.

شادالویی افزود: در سال جاری نیز با توجه به اعتباراتی که به این امر اختصاص یافته قبل از آغاز سال تحصیلی کار بازسازی و شاداب سازی محیطهای آموزشی در منطقه 8 به پایان می رسد.