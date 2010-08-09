اختصاص سبد کالای ماه رمضان برای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان با بیان این مطلب افزود:همزمان با فرارسیدن ماه رمضان، هیئت وزیران مبلغ 750 میلیارد ریال به منظور تامین سبد کالای این ماه برای بازنشستگان مشترک صندوقهای کشوری و لشکری تصویب کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: دولت نهم و دهم توجه ویژه ای بر شان، منزلت و کرامت بازنشستگان داشته و برای ارتقای سطح معیشتی این قشر تا کنون خدمات و تسهیلات قابل توجهی اختصاص داده است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اضافه کرد: نحوه توزیع و تخصیص این مصوبه به شکل نقدی یا کالاهای اساسی به زودی اعلام می شود.