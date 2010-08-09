"دورکاری" راه حل دولت برای جبران کاهش ساعت کاری در ماه رمضان

مجید دوستعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر تقلیل ساعات کاری در ماه مبارک رمضان، راهکارهای جبران کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در ادارات چیست؟، اظهار داشت: یکی از مواردی که برای جبران کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در نظر گرفته شده است انجام "دورکاری" است.

وی افزود: در آئین نامه ای که مدتی قبل به ادارات دولتی ابلاغ شده است و هم اکنون دستگاههای اجرایی درحال انجام فراهم کردن مقدمات آن هستند، شرایطی مهیا خواهد شد که تعدادی از کارمندان در غیر از محل کار خود بتوانند از راه دور امور محوله را انجام دهند.

دبیر هیئت دولت در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا کاهش ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان با نامگذاری امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال "همت مضاعف و کار مضاعف" نامیده شده است، تناقض پیدا نخواهد کرد؟، گفت: تقلیل ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان موضوع تازه ای نیست ، زیرا در دولتهای قبل هم روزهای 19 و23 ماه مبارک رمضان برای استفاده از شب زنده داری شب های قدر اتفاق می افتاده و هیچگاه مورد نقض و ایراد هم قرار نگرفته است.

وی با اشاره به بند 3 اصل 43 قانون اساسی، عنوان کرد: در نص صریح قانون اساسی که قانون مادر کشور است آمده است "تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی، اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد".

دوستعلی اضافه کرد: بر این اساس مصوبه اخیر هیئت دولت درباره تقلیل ساعات کار در ماه مبارک رمضان نیز در همین راستا است.

به گفته وی هدف دولت از کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان فراهم کردن فضایی معنوی جهت استفاده بیشتر افراد از برکات این ماه عزیز است.

دبیر هیئت دولت در بیان هدف قوه مجریه در تصویب مصوبه کاهش ساعت کاری کارمندان گفت: هدف دولت با تصویب این مصوبه رواج تنبلی و بیکاری در جامعه نیست بلکه هدف ایجاد شرایطی برای رسیدگی افراد به امور معنوی و خود سازی بالاخص در مقطع یک ماهه ماه مبارک رمضان است.

وی در ادامه به فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف وهمچنین ارزش معنوی و برکات عدیده ماه مبارک رمضان اشاره و عنوان کرد: بدون تردید اگر از ساعات و دقایق ماه مبارک رمضان در جهت خودسازی و بهره گیری معنوی استفاده بیشتری برده شود انگیزه و توان کار و خدمتگزاری در باقیمانده سال بیشتر و برکات آن افزون تر خواهد شد.

دوستعلی با اشاره به خصوصیت دولت نهم و دهم در کار و تلاش و خستگی ناپذیری برای خدمتگزاری به مردم بیان داشت: با این رویکرد دولت در انجام کار و خستگی ناپذیری در آن نمی توان آن را متهم نمود که تصمیم دولت در ماه مبارک رمضان برای تقلیل ساعات کار با هدف کم کاری است بلکه افق نگاه دولت در این تصمیم برخورداری بیشتر، مناسب تر از برکات معنوی این ماه با شرکت در محافل و مجالس و مساجد می باشد.

وی افزود: به همان دلیلی که در دولت های قبل برای استفاده مردم از برکات لیالی قدر، روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبه دولت با تاخیر کارشان را شروع می کردند و امر درستی هم بود، در دولت نهم و دهم این موضوع به تمام مبارک رمضان تعمیم داده شده است چرا که این برکت در تمام این ماه جاری و ساری است و اگر این اختیار در دولت های قبل قانونی بوده پس در این دولت هم قانونی است .

دبیر هیئت دولت ادامه داد: دولت در مصوبه خود اعلام نموده است که تمام برنامه های جنبی مانند تلاوت آیات قرآن کریم در ماه مبارک رمضان باید قبل و یا بعد از ساعت کار در این ماه انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سالهای قبل از این تصمیم این گونه برنامه ها به صورت عرفی در ساعات اداری برگزار می شد،این سئوال را طرح کرد که آیا این موضوع در سالهای گذشته موجب کم کاری نمی شد؟

دوستعلی با تاکید براینکه هدف دولت در چنین تصمیمی مبنای حقوقی منبعث از قانون اساسی ( بند 3 اصل 43 ) و در راستای امری مقدس و معنوی است، اظهار داشت: وقتی هدف دولت اسلامی امری مقدس و تصمیم هم مبنای قانون اساسی دارد بهتر است همه با هم کمک کنیم و تمهیداتی را اندیشیده و قائل شویم تا در طی ماه مبارک رمضان این مقصد و هدف مقدس عملیاتی و به انجام برسد.

