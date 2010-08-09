500 کیلوگرم مواد مخدر در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار حسین رحیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه و ارتقا امنیت اجتماعی، اظهار داشت: مطبوعات و خبرگزاری ها می توانند نیروی انتظامی را در راستای برقراری هر چه بهتر نظم و امنیت کمک کنند.

وی بر ضرورت تعامل رسانه ها با نیروی انتظامی تاکید کرد و بیان داشت: این تعامل موجب کاهش جرایم و زمینه ساز ارتقا آگاهی های اجتماعی مردم می شود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد چهار ماه نخست سالجاری این نهاد اشاره کرد و گفت: در طول مدت زمان یاد شده بیش از 523 کیلوگرم مواد مخدر در سطح این استان کشف و ضبط شده است.

سردار رحیمی از رشد 43 درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و یادآور شد: این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از 366 کیلوگرم مواد مخدر در سطح این استان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، عنوان کرد: در قالب اجرای این طرح دستگیری فروشندگان مواد مخدر در سطح این استان بیش از 67 درصد رشد داشته است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: با توجه به فعالیت های انجام شده نیروی انتظامی استان لرستان در سالجاری در میان دیگر استانها به لحاظ رضایتمندی مردم حائز رتبه نخست شده است.

سردار رحیمی همچنین از کاهش شکایات از پلیس در سطح لرستان خبر داد و گفت: در این زمینه نیز در طول چهار ماه اخیر این استان در ارزیابی های انجام شده حائز رتبه های اول تا سوم بوده است.

وی به دیگر آمار کشفیات جرایم در استان اشاره کرد و یادآور شد: در چهار ماه نخست سالجاری در زمینه سرقت منزل بیش از 180 درصد افزایش کشف جرایم را داشته ایم.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در طول مدت زمان یاد شده بیش از 91 درصد میزان کشفیات جرایم سرقت خودرو افزایش داشته است.