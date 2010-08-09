اعتبارات شهرستان نهبندان دو برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا صابری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: 140 میلیارد ریال این اعتبارات مربوط به طرح توسعه نهبندان می باشد و 110 میلیارد ریال از محل تملک داریی های استان به این شهرستان اختصاص یافته است.

به گفته وی مجموع اعتبارات سال گذشته شهرستان نهبندان 110 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات امسال این شهرستان نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است، گفت: این درحالی است که توان فنی این شهرستان دو برابر نشده است لذا پیگیری برای جذب اعتبارات ضروری می باشد.

صابری بر پیگیری ویژه فرمانداری نهبندان در زمینه چگونگی جذب اعتبارات امسال توسط دستگاههای اجرایی این شهرستان تاکید کرد وبیان داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی نهبندان در صورت کوتاهی در جذب اعتبارات باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس با بیان اینکه در بخش زیرساختها، طرحهای جدیدی در نهبندان اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: حفر چاههای کشاورزی در منطقه دهسلم با اعتباری بالغ بر10 میلیارد ریال از جمله این طرح ها است که هنوز کار مطالعاتی آن آغاز نشده است.

نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس احداث باند دوم راه نهبندان - شوسف با اعتبار 22 میلیارد ریال را از دیگر این طرح ها اعلام کرد.

صابری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پادگان نهبندان در سال گذشته افزود: اخذ اعتبارات ملی برای ساخت این پادگان باید پیگیری شود و امسال حدود سه میلیارد ریال از اعتبارات طرح توسعه نهبندان به این امر اختصاص یافته است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای انجام شده امسال سه رشته جدید برای دانشگاه پیام نور شهرستان سربیشه تصوب شد.

وی افزود: ساخت آموزشکده کشاورزی سربیشه نیز که از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی بود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به علت کسری اعتبارات هنوز تکمیل نشده است.