اولین سمینار بین المللی "ارتقای فروش و افزایش سودآوری" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان در این سمینار با اشاره به اهمیت اقتصاد دانایی محور گفت: رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری و اجتماعی، برآیند اقتصاد دانایی محور است و اقتصادیست که بطور مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانایی و اطلاعات قرار گرفته و در چنین اقتصادی دانایی محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیتهاست.

روح الله قهرمانی چابک افزود: اقتصاد دانایی تنها بر تعداد محدودی صنایع مبتنی بر فن آوری بسیار پیشرفته متکی نیست بلکه در این نوع اقتصاد کلیه فعالیتهای اقتصادی به شکلی بردانایی متکی هستند و در ساختن اقتصاد دانایی محور تنها دانایی فنآوری نقش ندارد بلکه دانایی فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را نیز در برمی گیرد.

وی همچنین به وجوه اصلی اقتصاد دانایی محور اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد دانایی اقتصاد کمبود منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است و در این اقتصاد دانایی به کالا تبدیل شده و به فروش می رسد.

استاندار گیلان ادامه داد: آنچه در این اقتصاد به عنوان ارزش شناخته می شود از نوع فکری و غیر قابل لمس است و برای افراد مختلف در زمانها و مکانهای مختلف نقش دارد.

وی عنوان کرد: در اقتصاد دانایی، دانایی وابسته به نظامها یا فرآیندهاست و دارای ارزش ذاتی بیشتری بوده و در چنین اقتصادی، دانایی و اطلاعات به هرجا که تقاضا برای آن بیشتر و موانع در مقابل آن کمتر باشد نفوذ می کند و قوانین از جمله قوانین مالیاتی در سطح ملی به سختی قابل اعمال است.

قهرمانی چابک با اشاره به اینکه محل فعالیت در اقتصاد دانایی محور اهمیت ندارد، گفت: با استفاده از فن آوری ها و روشهای مناسب، بازارهای مجازی و سازمانهای مجازی بوجود می آید و در خدمت فعالیت قرار می گیرد آنچه مهم است، سرعت عمل در فعالیتها و دسترسی به کل جهان است.

وی در ادامه به آثار اقتصاد دانایی محور اشاره کرد و افزود: بطور کلی در اقتصاد دانایی، دانایی موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت است و بیش از عوامل سنتی، نظیر کار و سرمایه موجب تولید می شود، ارزش بسیاری از شرکتها مانند شرکتهای نرم افزاری و فناوری زیستی، نه ناشی از دارایی های فیزیکی آنها به صورتی که حسابداران اندازه گیری می کنند بلکه ناشی از سرمایه های غیرملموس آنها، یعنی دانایی و جواز امتیازهای علمی است.

استاندار گیلان خاطر نشان کرد: در سالهای اخیر بسیاری از نهادها و سازمانها، دانایی را به عنوان عامل تولید شناسایی کرده و ارزیابی "نقش دانایی" در رقابتهای جهانی را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی خاطر نشان کرد: دانایی زمانی در اقتصاد مؤثر است که بکار رود و به عبارت دیگر دانایی زمانی به ظرفیت کامل خود می رسد که بتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و این هنگامیست که در محصولات، رویه های سازمانی و فرآیندها وارد شده و درونی شود دانایی از طریق آموزش در افراد و از طریق بکار گیری در محصولات و فرآیندها، درونی می شود.

قهرمانی چابک در ادامه هدف از برگزاری این سمیناررا توسعه و ارتقاء‌ سطح دانش و مدیریت مدیران، توسعه اقتصادی و تشویق مدیران به کاربردی کردن دانش و تخصص و تبدیل آن به فرصت و ثروت برای استان و کشور همچنین تغییر نگرش مدیریتی با گرایش به اقتصاد دانش پایه است، ذکر کرد.

اولین سمینار بین المللی ارتقای فروش و افزایش سود آوری براساس تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و شرکت تجارت گستر کاسپین برگزار شده است در چارچوب همین تفاهم نامه تاپایان تیرماه سال جاری ( 1389) 11 کارگاه آموزشی در زمینه مدیریت صادرات، بازرگانی خارجی و تجارت در استان گیلان برگزار شده است.