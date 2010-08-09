"ماه عسل" سال گذشته بیشترین انتقادها را به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامههای ماه رمضان با حضور پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما و خبرنگاران در ساختمان شورای معارف سیما برگزار شد.
فارسیجانی در ابتدای این نشست گزارشی از برنامههای ماه رمضان پارسال ارایه کرد و گفت: ماه در سال 88 ،4 هزار و 581 ویژه برنامه به غیر از برنامههای نمایشی داشتیم که در این میان شبکه قرآن با هزار و 144 برنامه رتبه اول، شبکه سه با هزار و 10 برنامه رتبه دوم و شبکه یک با 629 برنامه رتبه سوم را کسب کردند. در مجموع پارسال 138 هزار و 86 دقیقه ویژه برنامه در ماه رمضان پخش شد. از این تعداد 932 برنامه ویژه برنامههای قرآنی اختصاص داشت. در مجموع شبکههای قرآن، سه و یک به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
وی در ادامه افزود: در حوزه احکام 61 برنامه یعنی 837 دقیقه، در حوزه سخنرانی 671 برنامه به مدت 14 هزار و 512 دقیقه، در حوزه نغمات دینی 187 برنامه یعنی هزار و 445 دقیقه، در حوزه میزگرد و گفتگو 144 برنامه به مدت 6 هزار و 858 دقیقه، در حوزه ویژه برنامههای افطار 212 برنامه به مدت 14 هزار و 250 دقیقه، در حوزه برنامههای ترکیبی هزار و 14 برنامه به مدت 43 هزار و 835 دقیقه و در حوزه برنامههای نمایشی 236 برنامه به مدت 8 هزار و 850 دقیقه پخش شد. در سال گذشته بیشترین ساختار اختصاص به برنامههای ترکیبی، قرآنی و سخنرانی داشت.
دبیر شورای معارف سیما خاطرنشان ساخت: امسال برای تولید برنامههای ماه رمضان با بهره مندی از ابزار و نظرات مردم و کارشناسان سعی کرده ایم برنامههای متنوعی تهیه کنیم. سال گذشته برنامههای غیرنمایشی کاملاً مورد رضایت مردم قرار داشت اما در حوزه برنامههای نمایشی مردم رضایت زیادی نداشتند اما سعی کردهایم امسال برنامهها متنوعتر تهیه و پخش شود.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: پارسال بیشترین انتقاد به برنامه "ماه عسل" شد. در واقع 55 درصد مردم از این ویژه برنامه افطار انتقاد کردند. ولی برنامه "ماه خدا" مورد استقبال مردم قرار گرفت و 9/88 درصد مردم تشکر ویژه از این برنامه داشتند.
فارسیجانی یادآور شد: برنامههای سخنرانی نیز سال گذشته مورد استقبال مردم قرار گرفت که به ترتیب سخنرانیهای آیتالله مکارم شیرازی، دکتر رفیعی، حجتالاسلام قرائتی و آیتالله جوادی آملی مورد توجه مردم قرار گرفته بود. امسال سعی کردیم قبل از ماه رمضان جلسات کارشناسی با حضور هنرمندان، مدیران، تهیه کنندگان و نظرسنجی از مردم برنامههای متنوعی تهیه کنیم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری چهار محور دین، اخلاق، امید و آگاهی در برنامهها مورد توجه قرار گرفت. همچنین در برنامههای امسال سعی کردهایم توجه ویژهای به قرآن کریم، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه داشته باشیم.
وی ادامه داد: امسال توجه ویژهای به مسئله انفاق، ترویج افطاری، عبودیت و ... کردهایم. همچنین ویژه برنامههای مناسبی برای نوجوانان به ویژه روز اولیها پخش میشود. برنامههای جذابی هم برای جوانان پخش میکنیم تا پاسخگوی شبهات آنها باشیم. علاوه بر آن توجه ویژهای هم به نمایشگاه بینالمللی قرآن خواهیم داشت و برنامههای این نمایشگاه پوشش داده میشود.
فارسیجانی اشاره کرد: برنامههای متنوعی در حوزههای ترتیل، قرائت مجلسی، تفسیر، ادعیه و مناجات، سخنرانی، احکام، مداحی، میزگرد و گفتگو پخش میشود. همچنین ویژه برنامههای متنوعی برای سحر و افطار داریم.
وی با اشاره به ویژه برنامه افطار گفت: شبکه یک برنامه "نان و ماه"، شبکه دو برنامه "مروارید باران"، شبکه سه برنامه "جذر و مد"، شبکه چهار برنامه "دریای جان"، شبکه قرآن برنامه "شهرالله" و شبکه آموزش برنامه "یاد یاران مهربان" را پخش میکند.
فارسیجانی درباره اجرای فرزاد حسنی برای ویژه برنامه افطار گفت: تا کنون بحث بوده که فرزاد حسنی اجرای این ویژه برنامه افطار را داشته باشد چرا که سال گذشته مردم به اجرای برنامه "ماه عسل" انتقاد زیادی داشتند. البته هنوز هم به صورت کامل حضور فرزاد حسنی قطعی نشده است همچنین شبکه تهران ویژه برنامه افطار را ندارد و مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیافتد" را پخش میکند. امسال سعی کردهایم از ساختار مستند برای برنامههای ماه رمضان استفاده کنیم. شبکه سه برنامههای مستند "مردمان سرزمین دور"، "هجرت ماه" و "منظر ماه" را پخش میکنند. همچنین مستندهای "تا خوشبختی راهی نیست" و "با شهدا در ضیافت نور" به ترتیب از شبکههای چهار و قرآن روی آنتن میرود.
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