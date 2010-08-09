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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

قهرمانی چابک:

ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در صنعت چای اعلام آمادگی کردند

ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در صنعت چای اعلام آمادگی کردند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای از اعلام آمادگی گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در صنعت چای خبر داد.

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گروه چهار نفره در مرحله اول برای سرمایه گذاری تا سقف 300 میلیارد ریال برای ساخت کارخانه پیشرفته فرآوری و بسته بندی چای اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه 40 هزار تن چای خشک در کشور تولید می شود، اظهارداشت: این مقدار تولید چای خشک کمتر از نیاز 110 هزار تنی کشور به این محصول است که همین موضوع سبب جذابیت سرمایه گذاری خارجی در این صنعت شده است.

استاندار گیلان گفت: هم اکنون نیز با سرمایه گذاری خارجی از کشور تانزانیا بزرگترین مجتمع فرآوری و بسته بندی چای کشور با 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری آماده بهره برداریست.

وی یاد آورشد: این کارخانه می تواند سالانه هشت تا 10 هزار تن چای خشک را فرآوری و بسته بندی کند.

استان گیلان 28 هزار هکتار باغ چای دارد و بیشتر از 50 هزار خانوار گیلانی به کشت چای اشتغال دارند.

کد مطلب 1130924

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