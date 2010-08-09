ارتش اسرائیل حمله به کاروان آزادی را هماهنگ کرد/ باراک باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه برای ادای توضیحات به کمیته تحقیق یکجانبه این رژیم درباره دلایل حمله به کاروان آزادی، به ریاست "ژاکوب تورکل" فرا خوانده شد.

وی در توجیه این اقدام و با مبرا دانستن خود، "ایهود باراک" وزیر جنگ دولتش را مسئول هماهنگی و اجرای عملیات نظامی علیه کاروان کمک به غزه دانست که طی آن 9 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.



نتانیاهو به پرسش کمیته تورکل مبنی بر اینکه آیا ارتش رژیم صهیونیستی مسئول حمله به کاروان آزادی بوده است یا خیر؟ گفت: بله، این رویه ای استاندارد است که سیاستمداران خط مشی را تعیین می کنند و ارتش اجرای آن را به عهده دارد. وی با بیان اینکه این اقدام نوعی تقسیم کار است، افزود: ارتش همیشه درباره تلاش برای شکستن محاصره غزه تصمیم گیری می کند و کار خود را نیز به خوبی انجام داده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تصمیم گیری برای حمله به کاروان آزادی به عنوان آخرین راه برای متوقف کردن آن، صورت گرفته و تمام کسانی که در این کار دخیل بوده اند، با توجه به همین مسئله اقدام به حمله کرده اند.

این در حالی است که نتانیاهو به هنگام طرح پرسشی از سوی یکی از اعضای کمیته تحقیق درباره گزینه های دیگر پیش روی نظامیان اسرائیلی به جز حمله به کاروان آزادی، از پاسخ دادن به این پرسش طفره رفته و خواستار برگزاری ادامه جلسه در پشت درهای بسته شد.

وی با این حال تاکید کرد که موضوع حمله نظامی به کاروان آزادی یکی از هفت راهی بوده که در نشست اعضای ارشد کابینه رژیم صهیونیستی در 26 ماه می مطرح شده است.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پاسخگویی "ایهود باراک" به این پرسشها شد و گفت : می خواهم شخص دیگری برای پاسخ در اینجا حاضر شود و آن فرد باراک است، من در آن زمان ملاقات بسیار مهمی با رئیس جمهوری آمریکا داشتم.

گفتنی است تل آویو کمیته تورکل را به طور یک جانبه و برای فرار از انتقادهای جهانی به دلیل جنایت انجام شده در حمله این رژیم به کشتی های کاروان آزادی تشکل داده و مقامهای رژیم صهیونیستی پس از اعمال فشارهای بین المللی و مطرح شدن موضوع تحقیق درباره این حمله از سوی سازمان ملل متحد، تصمیم به تشکیل یک کمیته نمایشی در واکنش به انتقادهای جهانی گرفته اند.