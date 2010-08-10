قیمت قبر در گرگان گرانتر از واحد تجاری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عضو شورای شهر گرگان عصر دوشنبه با انتقاد از نابسامانی موجود در این بخش در گرگان افزود: تعدد مدیریت در آرامستان گرگان از سوی نهادهای مختلف مانند، شهرداری، اوقاف، هیئت امنا و .. موجب سودجویی از سوی برخی افراد شده است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: این امر موجبات سودجویی بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی و آسیبهای زیادی را برای شهروندان گرگانی فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال بعضی از قبرها تا مبلغ 60 میلیون ریال خرید و فروش شده اند و به این ترتیب یک متر مربع از قبرستان گرگان گرانتر از یک متر مربع از یک واحد تجاری در خیابانهای شالیکوبی و ... است.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: بررسی آمار فوت شدگان و نگاهی اجمالی به علل فوت شهروندان گرگانی در ماههای اخیر بسیار تامل برانگیز به نظر می رسد.

عکس تزئینی است

چراغعلی افزود: به عنوان مثال در تیر ماه سال جاری حدود گواهی فوت ۱۳۴ نفر در آرمستان گرگان ثبت شده است که از این تعداد 80 نفر مرد و 54 نفر زن بوده اند.



وی گفت: از نکات قابل توجه در این آمار، خودکشی دو مرد، فوت 11نوزاد بود و تعداد زیادی نیز براثر سرطان و سکته قلبی فوت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: مطابق اعلام قبلی مسئولان امر، ظرفیت آرامستان گرگان از سالها پیش کامل شده است و در اکثر قبرهای جدیدی که حفر می شود، استخوان اموات سالهای قبل پیدا می شود.

عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته هر بار که موضوع انتخاب قبرستان جدید و تبدیل امامزاده عبدالله به یک مرکز فرهنگی و محل همایشهای مذهبی مطرح شده با واکنشهای تند برخی افراد ذی نفوذ روبرو شده است.

وی خواهان توجه ویژه مسئولان امر برای رفع مشکلات فراروی این بخش شد.