روزانه 20 هزار لیتر شیرابه در گلستان تصفیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر دوشنبه در کارگروه استانی مدیریت پسماند گلستان افزود: سازمان مدیریت پسماند استان در سال گذشته تلاشهای ارزنده ای را در زون غربی استان داشته و ضمن پردازش روزانه 200 تن زباله و راه اندازی خط کود نرم کارخانه در ایام دهه فجر، واحد تصفیه خانه شیرابه را نیز افتتاح و راه اندازی کرده است.

وی اظهار داشت: شیرابه که به علت آلودگی زیاد از آن به عنوان زهرابه نام برده می شود بسیار اسیدی و آلودگی آن حداقل 600 برابر حد مجاز است که با سرمایه گذاری سه میلیارد ریالی در این پروژه ، روزانه 20 هزار لیتر شیرابه رفع آلودگی می شود.



معاون امور عمرانی استانداری گلستان از انتخاب سازمان مدیریت پسماند استان به عنوان واحد خدماتی برتر کشور در زمینه حفاظت از محیط زیست خبر داد.

رئیس کارگروه استانی مدیریت پسماند کشور اظهار داشت: در ارزیابی صورت گرفته برای انتخاب واحد نمونه و سبز کشور، از بین 80 هزار واحد پالایش شده سطح کشور 110 واحد صنعتی و 80 واحد خدماتی در مرحله نخست انتخاب و سپس در بررسی های بعدی از بین واحدهای مذکور 42 واحد از جمله سازمان مدیریت پسماند گلستان به عنوان واحدهای برتر در حفاظت از محیط زیست انتخاب شدند.

دادبود خاطرنشان کرد: همه ساله سازمان حفاظت از محیط زیست کشور از بین واحدهای صنعتی و خدماتی که در زمینه حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی ها اقدام موثری را انجام داده باشند واحدهایی را به عنوان واحدهای سبز( حافظان محیط زیست ) انتخاب و از آنان تقدیر می نماید که با بررسی های صورت گرفته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و سپس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان مدیریت پسماند استان به عنوان واحد خدماتی سبز کشور انتخاب و در همایش کشوری از آن تقدیر شد.

وی با تشکر از سرپرست سازمان مدیریت پسماند استان، شهرداران ، کارشناسان و پرسنل سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها و کلیه تلاشگرانی که در زمینه مدیریت اجرایی پسماند ، حمل و نقل و پردازش زباله و دفن بهداشتی آن به صورت شبانه روزی تلاش و همکاری می کنند خواستار استمرار این تلاش ها به جهت وجود گلستانی پاک و عاری از آلودگی شد.