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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۳۴

پژوهش در تبلیغات گلستان مهجور مانده است

پژوهش در تبلیغات گلستان مهجور مانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بخش پژوهش و تحقیق در این اداره کل مهجور مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر دوشنبه در نشست معاون پژوهشی تبلیغات اسلامی با کارکنان در گرگان از معاون پژوهشی و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی خواستار سرمایه گذاری کافی در این بخش شد و تاکید کرد: پشتوانه مالی می تواند زمینه پشتوانه فکری و تحقیقاتی را تقویت نماید.

وی اظهار داشت: برای بانک اطلاعات تحلیلی بستری فراهم شود تا در تصمیم گیری های کلان سازمانی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

وی حضور سازمان تبلیغات اسلامی را در رسانه ها و صدا و سیما کمرنگ دانست و اذعان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در بخش فرهنگی می تواند پیشرو و جلودار بوده ودر جهت دهی فرهنگی در افکار و اذهان مردم موثر باشد و جامعه را به سمت و سوی مطلوب سوق دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه استان گلستان، دارای اقلیت و قومیتهای مختلف شیعه و سنی است، گفت: استان از نظر مسجد و هیئات مذهبی از وضع موجود تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی ندارد، بطوری که 50 درصد مساجد مربوط به اهل سنت و 50 درصد دیگر آن مربط به تشیع است.

نگاه به سازمان تبلیغات تغییر یابد

معاون پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی نیز گفت: نگاه ما باید به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر کند و این رویکرد باید تثبیت شود.

حجت الاسلام موسوی هوایی پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی را سربازان معارف دین معرفی کرد گفت: این سربازان تحت لوای نظام مقدس اسلامی انگیزه و روش کارشان الهی باشد و دین خدا را ترویج کنند.

وی افزود: هر ساختار و سازمانی دارای فراز و نشیبی است ولی نباید این فراز و نشیب ها ما را از این انگیزه دور کند.

کد مطلب 1130932

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