مشارکت خبرنگاران در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی مفید است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: مشارکت و همکاری خبرنگاران رسانه های جمعی در راستای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی بسیار مفید است و امیدواریم که شاهد روند رو به رشد این مهم در استان کردستان باشیم.

وی عنوان کرد: با توجه به پیشرفت روز به روز تکنولوژیهای مختلف در عرصه های اطلاع رسانی در جهان، لازم است که میزان مشارکت خبرنگاران رسانه های جمعی در حوزه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم افزایش یابد که خوشبختانه در حال حاضر این مهم به بهترین شکل ممکن در استان کردستان در حال انجام است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به دسیسه های کشورهای غربی به ویژه آمریکا برای سوء استفاده از جایگاه رسانه ها و تلاش برای رسیدن به اهداف و برنامه های شوم خود، یادآور شد: بر عکس سایر نقاط جهان رسانه های جمعی در کشورمان در خدمت مردم و در راستای اعتلای نظام اسلامی حرکت می کنند.

قائد رحمتی مشارکت جدی و تاثیر گذار خبرنگاران رسانه های جمعی در هشت سال جنگ تحمیلی را از نمونه های عینی حضور همیشگی فعالان عرصه رسانه در تمامی صحنه های انقلاب اسلامی نام برد و بیان داشت: تقدیم 300 خبرنگار شهید، آزاده و جانباز در سالهای بعد از پیروزی انقلاب از جمله کارنامه درخشان این قشر زحمت کش و همیشه در صحنه است.

وی در پایان با اشاره به تعامل مناسب خبرنگاران رسانه های جمعی با فرماندهی انتظامی کردستان و سایر رده های وابسته به آن گفت: خوشبختانه در حال حاضر خبرنگاران استان کردستان تعامل بسیار خوبی با ما داشته و در تمامی عرصه ها یار و یاور پلیس هستند که البته این روند باعث افزایش سطح خدمت رسانی به مردم استان شده است.

در پایان این جلسه از خبرنگاران فعال استان در حوزه نیروی انتظامی با اهداء جایزه نقدیر تجلیل و تقدیر به عمل آمد.