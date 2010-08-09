قم بالاترین میزان رشد اهدای خون در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی بلباسی ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه قم با اشاره به رشد 14 درصدی شاخص اهدای خون در استان قم در چهار ماهه نخست امسال بیان داشت: استان قم در این مدت توانسته بالاترین میزان رشد اهدای خون در کشور را بدست آورد که این افتخار مرهون نیت خیر مردم قم، فیوضات حضرت معصومه(س) و توصیه مراجع و علمای بزرگ این شهر است.



36 هزار مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون قم در سال گذشته



وی با بیان اینکه در سال گذشته مردم قم بالغ بر 36 هزار مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان داشته‌اند، اظهار داشت: از این تعداد 25 هزار واحد خون دریافت شده است و 11 هزار مورد نیز به دلیل نداشتن شرایط نسبی جسمی اهدای خون از جمله فشار خون پایین و یا وزن کم و یا به دلیل وجود بیماری در آنها از اهدای خون معاف شده‌اند.



بلباسی شاخص‌های اهدای خون و اهدای مستمر در قم را جزء شاخص‌های ممتاز کشور عنوان کرد و افزود: شاخص اهدای خون در استان قم در سال گذشته 11 درصد رشد داشته است که در مقایسه با میانگین 4 درصد کشوری از رتبه بسیار خوبی برخوردار است.



خون مازاد به خوزستان و سیستان و بلوچستان ارسال می‌شود



رئیس سازمان انتقال خون استان قم با اشاره به 30 تا 40 درصد خون مازاد بر مصرف استان بیان داشت: خون مازاد بر مصرف استان به استان‌هایی همچون خوزستان و سیستان و بلوچستان که از میزان مصرف بالاتری برخوردارند ارسال می‌شود.



بلباسی بالغ بر 150 بیماری تالاسمی، 100 بیمار هموفیلی و بیش از 200 بیمار دیالیزی را از مصرف کنندگان دائمی خون در استان برشمرد و خاطر نشان کرد: در دین اسلام تأکید زیادی بر نجات جان انسان‌ها شده است و در نظام دینی ما نجات جان یک بیمار هم ردیف نجات جان همه بیماران دانسته شده است، لذا اهدای خون به نیازمندان دریافت خون یکی از کارهای اخلاقی و مورد سفارش در دین به شمار می‌رود.



وی در پایان ایران را از جمله رتبه‌های برتر اهدای خون در منطقه و آسیا دانست و یادآور شد: یکی از عوامل مهمی که موجب شده تا درصد بالایی از مردم در کشور مایل به اهدای خون باشند، بهره‌مندی آنها از نظام دینی و شیعی است که باعث شده همواره برای خدمت به دیگران و به خصوص بیماران پیشقدم باشند.