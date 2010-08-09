9 هزار قبضه سلاح در استان کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،، امیر احمد گراوند بعداز ظهر دوشنبه در آخرین روز خدمت خود در استان کرمانشاه و در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه در مدت فعالیتم همیشه سعی کرده ام با رسانه ها تعامل خوبی داشته باشم، اظهار داشت:خبرنگاران و رسانه های جمعی نقش موثری در ایجاد احساس امنیت در جامعه دارند، لذا باید با انتشار اخبار امید بخش باعث شور و نشاط مردم استان شوند.

وی در ادامه به تشریح آمار عملکرد پلیس در چهار ماهه امسال در استان پرداخت و گفت: در چهار ماهه نخست امسال میزان کشفیات مواد مخدر 38 درصد، کشفیات سیگار قاچاق 135 درصد، عتیقه جات 264 درصد، انواع سوخت 117 درصد و سی دی های مبتذل 209 درصد افزایش یافته است.

امیر گراوند خاطر نشان کرد: میزان کشفیات سلاح در استان در چهار ماهه نخست امسال 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد که به دلیل جدایی فرماندهی مرزبانی استان و لحاظ نشدن آمار کشفیات این فرماندهی است.

وی در ادامه اظهارداشت: میزان کشفیات سرقت های انجام گرفته در استان امسال نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش نشان می دهد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح عملکرد پلیس 110در استان خاطر نشان کرد:میزان تماس های مردم با پلیس 110در مدت چهار ماه گذشته 14.5 درصد افزایش داشته که با توجه به آن در تلاش هستیم خطوط ارتباطی این مرکز را گسترش دهیم.