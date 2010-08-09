پدافند غیرعامل برای استان کرمانشاه بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای سازمان پدافند غیر عامل استان که با حضور مدیران دستگاه های عضو در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان باید به این موضوع توجه کافی و گسترده ای داشته باشند و تلاش نمایند تا در استان کرمانشاه به بهترین شکل ممکن اجرایی گردد.

وی با بیان اینکه تدابیر لازم برای اقدامات پیشگیرانه و حفاظت از تمامی منابع و پروژه ها و طرح های زیربنایی امری ضروری است، خاطر نشان کرد: باید با جدیت جهت اجرایی کردن کارکردهای پدافند غیر عامل در استان اقدام شود و کارگروه های تخصصی این موضوع نیز در بحثهای اقتصادی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مسائل مورد نظر را پیگیری و دنبال نمایند.

هاشمی نقش آموزش در شناخت بهتر پدافند غیر عامل رابسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این راستا باید کارگاه های آموزشی جهت آشنایی همة عوامل در استان برگزار شود و اساتید مجربی با محوریت مرکز آموزش و پژوهش استانداری به تبیین موضوع بپردازند.

وی از دستگاه های عضو این جلسه خواست که با جدیت بیشتری نسبت به تحقق اهداف و برنامه های کاری این موضوع بپردازند.

پنج کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل در کرمانشاه تشکیل شده است

همچنین در این جلسه رضا شاه ویسی مشاور نظامی استاندار و معاون سازمان پدافند غیر عامل استان نیز با تشریح ضرورت پرداختن به موضوع پدافند غیر عامل گفت: اکثر کشورهای دنیا نسبت به موضوع پدافند غیر عامل به منظور حفاظت از امکانات و پروژه های خود بسیار حساس شده اند و در ایران اسلامی نیز سازمان پدافند غیر عامل در سال 1382 تشکیل گردید.

وی افزود: رئیس شورای سازمان در استان ها به عهده استانداران می باشد و در راستای عملیاتی نمودن این موضوع پنج کارگروه تخصصی با محوریت و حضور جمعی از دستگاه ها تشکیل شده است.

در ادامه این جلسه اعضا به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات خود پیرامون این موضوع پرداختند.