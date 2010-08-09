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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

پنج هکتار از درختچه های کلاله در آتش سوخت

پنج هکتار از درختچه های کلاله در آتش سوخت

گرگان - خبرگزاری مهر: پنج هکتار از بوته زارها و درختچه های ارتفاعات شهرستان "کلاله" استان گلستان دچار آتش سوزی شد.

فرمانده انتظامی کلاله در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: این آتش سوزی در ارتفاعات روستای "عزیزآباد" کلاله به وقوع پیوست.

سرهنگ محمد عسگری افزود: بر اثر این حادثه که لحظه به لحظه با وزش باد شدت پیدا می کرد پنج هکتار از بوته زارها و درخچه های منطقه طعمه حریق شد.
 
فرمانده انتظامی کلاله با اشاره به وقوع چنین حوادثی از گردشگران و دوستاران طبیعت خواست از برافروختن آتش در علفزارهای خشک و بوته زارها خودداری کرده و در صورت برافروختن آتش هنگام ترک محل از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنند.
 
شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1130942

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