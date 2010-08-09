اجرای طرح ضیافت اندیشه با حضور سه هزار دانشجو در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد مهدی کرمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه قم همزمان با سراسرکشور بیان کرد: 3 هزار و 100 دانشجو از دانشگاه قم در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه طرح ضیافت اندیشه در35 پایگاه در30 استان کشور برگزار می‌شود بیان کرد: سقف افراد ثبت نامی در این طرح 100 هزار نفر بوده است.



مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه قم با اشاره به اینکه این طرح از روز سوم ماه مبارک رمضان آغاز و در روز 24 این ماه پایان می‌یابد، ابراز داشت: این طرح عملا در روز 21 ماه رمضان پایان می‌بابد و 3 روز نیز جهت اعتکاف دانشجویان در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه پذیرش افراد ثبت نام کننده از روز اول ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود ابراز داشت: این افراد طی دوره برگزاری این طرح روزانه 20 ساعت برنامه خواهند داشت.



حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی درقالب برنامه‌های آموزشی و تربیتی است بیان کرد: چنانچه دانشجویان در پایان این دوره بتوانند امتیازات تعیین شده را کسب کنند این دوره‌ها می‌تواند معادل 4 واحد درسی از درس معارف برای آنها محاسبه شود.



وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در سال تحصیلی نیست هدف از اجرای آن این است که دانشجویان در ایام تابستان از برکات این ماه بهره‌مند شوند.



وی همچنین در پایان هدف دیگر از برپایی این همایش را رفع شبهات دانشجویان در زمینه‌های مختلف عنوان کرد.

