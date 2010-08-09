مخالف تکاپوی علوم انسانی نیستیم/ لزوم آشنایی نسل حاضر با مبانی علوم غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در هشتمین دوره‌ گرامیداشت هفته جهانی مساجد در جمع روحانیون و ائمه جماعات با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دستگاه قضایی اضافه کرد: یکی از چالشهای دستگاه قضا ورود حداقل پنج تا 6 میلیون پرونده در سال به این دستگاه است که متاسفانه این روند رو به فزونی است که اگر بحث صلح و سازش به صورت جدی به‌ویژه در مساجد سراسر کشور پیگیری شود حتما از بار سنگین دستگاه قضایی کاسته می شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با انتقاد از روند یکسویه سرازیر شدن علوم انسانی غرب به همراه پیشفرضهای خاص خود به جوامع بشری مختلف افزود: متاسفانه پس از مشروطیت بحث تجددگرایی و مدرنیته جریان انتشار و تحمیل باورهای علوم انسانی غرب به کشور را تشدید کرد که گاهی بعضی از روشنفکرنماها نیز بدون توجه به معانی ناب معارف اسلامی به ترویج آن پرداختند.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به مسائل بنیانی مطرح شده از سوی جهان غرب در چند قرن اخیر و ایجاد سئوالات گوناگون برای نسل حاضر اضافه کرد: جوان دارای فطرت و سرشتی پاک و جویای حقیقت است و اینجا وظیفه ما روحانیون است تا با جد و جهد، ذهن جستجوگر این عزیزان را از زلال معرفت قرآنی و روایی سیراب کنیم و این مسئله به ‌جز با تلاش و شناخت بیشتر کتاب و سنت اهل بیت علیهم‌ السلام و اجتهاد در معارف به منظور دستیابی به پاسخهای مستدل و قانع‌کننده میسر نمی‌شود.

رئیس قوه‌ قضائیه اسلام بدون روحانیت، ایجاد فرقه‌های دراویش و صوفیگری و عرفانهای دروغین را از جمله ترفندهای مختلف برای انحراف جوانان از معارف ناب اسلام دانست و گفت: اگر ما نتوانیم با اجتهاد و جد و جهد در کتاب و سنت رسول خدا و اهل بیت معارف ناب را به آنها عرضه کنیم حتما این خلأ ذهنی را با اندیشه‌های مخالف دین پر خواهند کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی لازمه‌ ارتباط با نسل حاضر را شناخت مبانی علوم انسانی غرب دانست و گفت: در مرحله‌ بعد فهم زبان و مفاهیم و تصورات دنیا جدید به منظور تعامل عقلانی با نسل جوان ضروری است.

رئیس قوه‌ قضائیه به ورود اندیشه‌های نادرست و پیشفرضهای علوم انسانی غرب به دانشگاهها هشدار داد و تاکید کرد: ما نه تنها با علوم انسانی و تکاپوی آن مخالف نیستیم بلکه اصل دین ما استوار بر کتاب مقدسی است که سراسر آن را مفاهیم معرفتی به‌ویژه معرفت نفس فرا گرفته است.

آیت‌الله لاریجانی گفت: ائمه جماعات مساجد با نزدیکی به مبانی اخلاقی و معنویت و تمسک به هدایت پویای ائمه اطهار می توانند در عرصه‌های مختلف چالشهای فراروی جامعه را به بهترین نحو تدبیر کنند.