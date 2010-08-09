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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

90 مدرسه غیردولتی در مرکز گلستان فعالیت دارند

90 مدرسه غیردولتی در مرکز گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و نوآوری اداره آموزش و پرورش گرگان از فعالیت 90 مدرسه غیردولتی با 13 هزار دانش آموز در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد دارایی عصر دوشنبه در نشست سه روزه مدیران مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مدارس غیردولتی با اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان افزود: وجود این تعداد مدارس نشان از اهتمام و جدیت هر چه بیشتر مؤسسان این مراکز در امر تعلیم و تربیت دارد که با اخلاص هرچه بیشتر توان و تجربیات خود را جهت تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم به کار می برند.

وی تشکیل آموزشگاههای غیردولتی را تنها گرفتن مجوز ندانست و گفت: برای داشتن آینده ای روشن توأم با موفقیت حلقه هایی لازم است که یکی از آنها همین نشست ها است.

وی ادامه داد: در این جلسات مدیران غیر دولتی می توانند مسائل و مشکلات را مطرح و راهکارهای موجود را مورد نقد وبررسی قرار دهند و با همفکری و همسویی به نتیجه ای مطلوب برسند.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش گرگان، ارتباط نزدیک با مدیران و مؤسسان مدارس غیر دولتی، تبیین و نقش و جایگاه مدارس غیر دولتی در آموزش و پرورش و تشریح و یادآوری مقررات آموزش و پرورش مورد اجرا در مدارس غیر دولتی را از جمله اهداف این جلسه برشمرد.

در این نشست نحوه نرخ گذاری شهریه مدارس غیر دولتی برای سال تحصیلی جدید90-89 وبرنامه های آتی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد مطلب 1130954

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