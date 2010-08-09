90 مدرسه غیردولتی در مرکز گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد دارایی عصر دوشنبه در نشست سه روزه مدیران مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مدارس غیردولتی با اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان افزود: وجود این تعداد مدارس نشان از اهتمام و جدیت هر چه بیشتر مؤسسان این مراکز در امر تعلیم و تربیت دارد که با اخلاص هرچه بیشتر توان و تجربیات خود را جهت تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم به کار می برند.

وی تشکیل آموزشگاههای غیردولتی را تنها گرفتن مجوز ندانست و گفت: برای داشتن آینده ای روشن توأم با موفقیت حلقه هایی لازم است که یکی از آنها همین نشست ها است.

وی ادامه داد: در این جلسات مدیران غیر دولتی می توانند مسائل و مشکلات را مطرح و راهکارهای موجود را مورد نقد وبررسی قرار دهند و با همفکری و همسویی به نتیجه ای مطلوب برسند.



معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش گرگان، ارتباط نزدیک با مدیران و مؤسسان مدارس غیر دولتی، تبیین و نقش و جایگاه مدارس غیر دولتی در آموزش و پرورش و تشریح و یادآوری مقررات آموزش و پرورش مورد اجرا در مدارس غیر دولتی را از جمله اهداف این جلسه برشمرد.



در این نشست نحوه نرخ گذاری شهریه مدارس غیر دولتی برای سال تحصیلی جدید90-89 وبرنامه های آتی مدارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.