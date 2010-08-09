روحانیون نقش مهمی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر دوشنبه در گرهمایی روحانیون و ائمه جمعه استان در مسجد جامع اردبیل اظهار داشت: این نقش تنها با اطلاع رسانی می تواند محقق شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بیش از هر چیز نیازمند اطلاع رسانی در میان عامه مردم است، افزود: روحانیون می توانند در جهت اجرای صحیح و اطلاع رسانی به مردم گامهای موثری بردارند.

استاندار اردبیل اضافه کرد: دولت نهم و دهم با هدایتهای روحانیت در جهت عدالت محوری گامهای اساسی و موثری برداشته است که این مهم با اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن رایانه ها به بالاترین نقطه خود رسیده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از مهرماه جاری آغاز خواهد شد، تصریح کرد: موفقیت این طرح در گرو تحقق دو عامل اطلاع رسانی و تعریف وظایف در اجرا می باشد که در بخش اول روحانیون می توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.

صابری احتمال خطا و اشتباه را در اجرای این طرح دور از ذهن ندانست و ابراز داشت: این اشتباه ممکن است به خاطر خطای انسانی و فردی و نیز عدم آگاهی رخ دهد، بنابراین روحانیون به دلیل اعتماد قشر مردمی می توانند عامل انتقال پیامهای لازم برای مردم باشند.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این همایش با تاکید بر ضرورت آموزش، تبلیغ و اطلاع رسانی در فرهنگ دینی ابراز داشت: استفاده از عنصر زمان و بیان همه فهم در تبلیغ فرهنگ دینی مهمترین نکته ای است که مبلغان باید از آن بهره گیرند.

حجت الاسلام علی محمدی خاطر نشان کرد: در بحث تبلیغ و اطلاع رسانی نیز نیازمند آگاهی بخشی از اوقاف و موقوفات فعلی و توسعه موقوفات جدید در کشور می باشیم و این از برجسته ترین نقشهاس روحانیون می باشد.

وی همچنین وقف را سنت پیامبر و سیره ائمه عنوان کرد و تاکید کرد: وقف سرمایه و پشتوانه اقتصادی برای دین اسلام بوده و باید مهجوریت از اخلاق وقف برداشته شود.

این مسئول با بیان اینکه اسلام و علما در طول تاریخ بزرگترین مانع دستیابی به افراد اهداف شیطانی و منفعت طلبی شخصی بوده اند، متذکر شد: به همین دلیل رضا شاه در طول صدارت خود و در سه مرحله اوقاف را از دست علما و روحانیون خارج کرد.

وی افزود: در همین راستا بعد از انقلاب اسلامی امام راحل تمام اسناد صادر شده به اوقاف کشور را که در زمان محمد رضا شاه صورت گرفته بود، ملغی کرد و این انقلابی در احیا و رشد و شکوفایی اوقاف و امور خیریه در کشور می باشد.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خواستار رعایت مصلحت وقف شد و اظهار داشت: نباید به خاطر ملاحظات دینی، سیاسی و اجتماعی موقوفات را کمتر از ارزش آن در اختیار افراد و یا نهادهای مختلف قرار داد.

وی در پایان با اشاره به حوادث پس از انتخابات و نقش رهبری و روحانیت در برچیده شدن آن یاد آور شد: بری اقتدار نظام و عزت مسلمین باید از جایگاه ولایت پاسداری کرد.

