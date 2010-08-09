حسنی مبارک برای انتخابات آینده نامزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "علی الدین هلال" با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر گفت : موضع حزب حاکم درباره معرفی نامزد این حزب از مدتها قبل کاملا مشخص بوده و تغییری در آن رخ نداده است .

وی تصریح کرد : حزب هیچ الزام قانونی درباره معرفی پیش از موعد نامزد ریاست جمهوری ندارد، زیرا حزب حاکم همانند احزاب مخالف نیاز به طی کردن مراحل لازم ندارد.

مسئول اطلاع رسانی حزب حاکم مصر گفت : دغدغه کنونی این حزب، انتخابات پارلمانی است و حزب در حال انتخاب افراد قوی برای شرکت در این انتخابات است.

وی افزود : در حال حاضر حزب حاکم قصد معرفی"جمال مبارک" برای نامزدی ریاست جمهوری را ندارد و امیدواریم حسنی مبارک خود را برای انتخابات آینده نامزد کند.

هلال خاطر نشان کرد : در حال حاضر آنچه برای حزب اهمیت دارد، برنامه نامزد آتی است و اسامی اهمیتی ندارد و حزب امیدوار است .

حزب حاکم مصر در حالی بر نامزدی حسنی مبارک بیمار در انتخابات آتی تاکید می کند که بحث حضور "محمد البرادعی" مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد .البرادعی اخیرا بیانیه هفتگانه ای اعلام کرده است که خواستار پایان حالت فوق العاده در مصر، خاتمه دادن به اشراف و نظارت کامل دستگاه قضایی بر روند انتخابات ، نظارت داخلی و بین المللی بر انتخابات ، ارایه فرصت های مناسب و کافی به تمام نامزدها برای حضور در رسانه ها به ویژه درانتخابات ریاست جمهوری ،تضمین حق نامزدها برای نامزد شدن در انتخابات بدون در نظر گرفتن قید و بندها و شروط ظالمانه و تغییر برخی از مواد قانون اساسی مصر شامل 76،77،و88 شده است.