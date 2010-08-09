نقد موجب پیشرفت و خدمات رسانی بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا ولی پور عصر دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران در فرمانداری آق قلا افزود: تولید اخبار فقط منحصر به عملکرد دستگاهها و سازمانهای مختلف نیست.

وی اظهار داشت: در تولید خبر علاوه بر خدمات و فعالیت های دستگاهها باید مشکلات و دغدغه های مردم هم منعکس شود تا مسئولان در راستای رفع آن اقدام نمایند و رسانه باید به مثابه پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عمل کند.

دبیر انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان تصریح کرد: انعکاس خبر و آگاهی بخشی به جامعه از وظائف اصلی یک رسانه محسوب می شود و سرعت و دقت نیز از اصول مهم انعکاس خبر است.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه وظیفه ای مهم و حیاتی است که "نیاز مخاطب" و "مصلحت مخاطب" در راس آن قرار دارد.

جرجانی افزود: انعکاس صحیح و غیرمغرضانه رویدادها واخبار با در نظر گرفتن "نیاز مخاطب" و "مصلحت مخاطب" امری مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه نیاز مخاطبان در کشورهای غربی و غیر مسلمان با نیاز مخاطبان کشور اسلامی ما متفاوت می باشد، تاکید کرد: این به معنای خود سانسوری اخبار و وقایع نیست.

فرماندار شهرستان آق قلا از روابط عمومی نهادها و دستگاهها به عنوان منابع خبری فعالان عرصه خبر نام برد و گفت: یکی از وظائف روابط عمومی تهیه خبر است و به همین جهت همکار خبرنگاران محسوب می شوند.

جرجانی، مدیری را توانمند و قوی دانست که دارای یک روابط عمومی قوی و کارآمد باشد و بر تخصصی شدن فعالیت شاغلین بخش روابط عمومی تاکید کرد.



وی، بابیان اینکه اعلان خبر می تواند به دو صورت مثبت و منفی دربطن جامعه تاثیر بگذارد، تصریح کرد: خبرنگاران باید با نگاه تخصصی و غیر احساسی نسبت به انعکاس اخبار اقدام نمایند.



فرماندار شهرستان آق قلا ایجاد فضای امید به آینده را در جهت پیشرفت یک جامعه مفید و ضروری دانست و اظهار داشت: ارائه عملکردهای مفید و سازننده دولت می تواند در تقویت این فضا موثر باشد.