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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۳۵

نقد موجب پیشرفت و خدمات رسانی بیشتر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره روزنامه نگاران گلستان گفت: انتشار اخبار انتقادی نباید باعث موضع گیری شود، بلکه باید به نقد به عنوان وسیله پیشرفت نگریست که عاملی برای خدمات رسانی بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا ولی پور عصر دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران در فرمانداری آق قلا افزود: تولید اخبار فقط منحصر به عملکرد دستگاهها و سازمانهای مختلف نیست.

وی اظهار داشت: در تولید خبر علاوه بر خدمات و فعالیت های دستگاهها باید مشکلات و دغدغه های مردم هم منعکس شود تا مسئولان در راستای رفع آن اقدام نمایند و رسانه باید به مثابه پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عمل کند.

دبیر انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان تصریح کرد: انعکاس خبر و آگاهی بخشی به جامعه از وظائف اصلی یک رسانه محسوب می شود و سرعت و دقت نیز از اصول مهم انعکاس خبر است.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه وظیفه ای مهم و حیاتی است که "نیاز مخاطب" و "مصلحت مخاطب" در راس آن قرار دارد.

جرجانی افزود: انعکاس صحیح و غیرمغرضانه رویدادها واخبار با در نظر گرفتن "نیاز مخاطب" و "مصلحت مخاطب" امری مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه نیاز مخاطبان در کشورهای غربی و غیر مسلمان با نیاز مخاطبان کشور اسلامی ما متفاوت می باشد، تاکید کرد: این به معنای خود سانسوری اخبار و وقایع نیست.
 
فرماندار شهرستان آق قلا از روابط عمومی نهادها و دستگاهها به عنوان منابع خبری فعالان عرصه خبر نام برد و گفت: یکی از وظائف روابط عمومی تهیه خبر است و به همین جهت همکار خبرنگاران محسوب می شوند.
 
جرجانی، مدیری را توانمند و قوی دانست که دارای یک روابط عمومی قوی و کارآمد باشد و بر تخصصی شدن فعالیت شاغلین بخش روابط عمومی تاکید کرد.
 
وی، بابیان اینکه اعلان خبر می تواند به دو صورت مثبت و منفی دربطن جامعه تاثیر بگذارد، تصریح کرد: خبرنگاران باید با نگاه تخصصی و غیر احساسی نسبت به انعکاس اخبار اقدام نمایند.
 
فرماندار شهرستان آق قلا ایجاد فضای امید به آینده را در جهت پیشرفت یک جامعه مفید و ضروری دانست و اظهار داشت: ارائه عملکردهای مفید و سازننده دولت می تواند در تقویت این فضا موثر باشد.
کد مطلب 1130966

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