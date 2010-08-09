بازدید رئیس جمهور گینه از مرکز پژوهشهای سازمان زمین شناسی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مالام باسای سانها که روز شنبه به منظور دیدار و گفتگو با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود وارد تهران شد، عصر دوشنبه از مرکز پژوهشهای کاربردی زمین شناسی کشور در کرج بازدید کرد.
بخش مدیریت زمین شناسی پزشکی، مرکز رسوب شناسی، جواهرشناسی و نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مورد بازدید رئیس جمهور گینه و هیئت همراه وی قرار گرفت.
امضا تفاهمکاری زمین شناسی ایران و گینه
همکاری زمینشناسی و معادن، تشکیل شرکت سرمایهگذاری و اقتصادی و فنی ازجمله تفاهم نامههایی است که مورد امضای محرابیان وزیر صنایع و معادن و وزیر امور خارجه جمهوری گینه بیسائو به امضا رسید.
یک بیانیه و 6 تفاهمنامه مشترک دستاوردهای سفر مالام باکای سانها رئیسجمهور گینه بیسائو به ایران بود.
در این سفر بیانیه مشترک سفر از سوی جمهوری اسلامی ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان و از سوی جمهوری گینه بیسائو وزیر امور خارجه این کشور به امضا رسید.
تفاهمنامه لغو روادید سیاسی و خدمت بین وزیر امور خارجه کشورمان و جمهوری گینه بیسائو، تفاهمنامه همکاری بانکی و بیمهای بین وزیر تعاون و وزیر امور خارجه این کشور از دیگر دستاوردهای سفر رئیس جمهور گینه است.
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