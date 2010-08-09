دانشنامه علم حدیث بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه نورسافت بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه ارومیه ضمن معرفی دانشنامه علم حدیث و رجال اظهار داشت: هدف از تدوین این دانشنامه کمک به امر تحقیق و پژوهش محققان حوزه و دانشگاه در حوزه حدیث است.
اکبر پوست چیان افزود: این دانشنامه در قالب 60 نمایه شامل 18 نمایه اصلی و 42 نمایه فرعی از هم اکنون بر روی پایگاه اینترنتی حوزه در دسترس علاقهمندان میباشد.
وی با اشاره به نمایههای اصلی این دانشنامه ادامه داد: "علم الحدیث"، "حدیث، روایت"، "سیر تاریخی حدیث"، "تدوین وجمع آوری حدیث"، "جوامع حدیثی"، "محدثین"، "اصطلاحات حدیثی"، "مسائل و موضوعات حدیثی" از نمایههای اصلی دانشنامه علم حدیث هستند.
مدیر پایگاه نورسافت اظهار داشت: "احادیث برگزیده"، "معارف حدیثی"، "کتابشناسی حدیث و علوم حدیث"، "حدیث و علوم حدیث در پرسش و پاسخ"، "حدیث و علوم حدیث در پایان نامهها"، "حدیث و علوم حدیث در رسانه، اینترنت و نرمافزار"، "مراکز و مؤسسات حدیث و علوم حدیث" از دیگر نمایههای اصلی این دانشنامه میباشند.
پوست چیان در بخش دیگری از سخنانش به معرفی نمایههای فرعی این دانشنامه پرداخت و گفت: "تعریف علم حدیث"، "اقسام و بخشهای علم حدیث"، "جایگاه سنت از دیدگاه شیعه"، "نقش و فضیلت حدیث"، "حجیت حدیث"، "سبک شناسی حدیث"، "اقسام حدیث"، "جوامع حدیثی اهل سنت وشیعه"،"رجال حدیثی اهل سنت و شیعه" برخی از عناوین نمایههای فرعی دانشنامه را تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: "حدیث باب مدینه علم"، "حدیث تشبیه"، "حدیث ثقلین"، "حدیث رفع"،"حدیث سبق اسلام"، "حدیث سلسلة الذهب"، "حدیث طیر" و... از دیگر نمایههای خواندنی این دانشنامه مناسبتی هستند.
قم - خبرگزاری مهر: دانشنامه علم حدیث و رجال با 679 مطلب به همت محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بر روی پایگاه اینترنتی حوزه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه نورسافت بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه ارومیه ضمن معرفی دانشنامه علم حدیث و رجال اظهار داشت: هدف از تدوین این دانشنامه کمک به امر تحقیق و پژوهش محققان حوزه و دانشگاه در حوزه حدیث است.
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