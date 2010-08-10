ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر تحریم های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: آنهایی که جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده اند به وضوح فقدان محصولات ایرانی را در بازار جهانی حس خواهند کرد و این نه تحریم ایران بلکه تحریم خود آنها است.

وی با اعلا اینکه ما از پیش احتمال چنین تحریم هایی را داده بودیم، گفت: بسیاری از راه کارهای مقابله با تحریم را اجرایی کرده ایم و با مدیریت مسلط ، این تحریم ها برای کشورمان بی اثر خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت : بسیاری از کشورها با این تحریم ها همراه نبوده و بسیاری از شرکت های فعال در بخش خصوصی نیز حاضر به پذیرش این گونه تحمیل ها به مناسبات اقتصادی خود با دیگر کشورها نیستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به چرایی تصویب این تحریم ها علیه ایران گفت: اگر علت تصویب چنین تحریم هایی این بوده که ما را از دستیابی به سلاح اتمی بازدارد که ما کمال همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته و در مسیر شفاف سازی از هیچ گونه اقدامی دریغ نداشته ایم و باید گفت که این احتمال منتفی است.

سودانی تاکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که هر زمان تحت فشار قرار گیرد استعداد هایش شکوفا شده و با نبوغ ویژه ای مشکلات خود را حل کرده است و البته در این مسیر نیز آن ملتی همواره سر بلند است که عزت خود را به پای چنین مانور هایی قربانی نکند.

نایب رئیس کمییون انرژی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا پس از تحریم های اخیر شرکتی خارجی از صنایع وابسته به بخش انرژی در ایران از قرار داد خود عقب نشسته است، گفت : با توجه به این که من خود نماینده منطقه نفت خیز اهواز هستم چنین موردی را نشنیده ام ولی هر شرکتی بخواهد به واسطه تحریم ها قرار داد خود را لغو یا عقب بنشیند به سرعت جایگزین شده و آن شرکت دیگر فعالیتی در ایران نمی تواند انجام دهد.

سودانی در پایان تاکید کرد: با این گونه اقدامات حرکت مردم ایران به سمت خود باوری شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد و در همین شرایط است که بالندگی جوانان ما بروز می کند.