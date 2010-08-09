سازمان نظام صنفی رایانه ای مجری برگزاری الکامپ شانزدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رحمتی عصر دوشنبه در همایش بزرگ اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در هتل سیمرغ تهران افزود: این تصمیم در راستای تلاش مضاعف اعضای هیئت رئیسه جدید نظام صنفی رایانه ای کشور پس از پنج سال معطلی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: وزارت بازرگانی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران مجوزبرگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رایانه، الکترونیک و ماشین های اداری را برای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه با اشاره به ساماندهی بازار آی تی از پیگیری این سازمان برای حل مسائل و مشکلات شرکت های وویپ خبر داد و تصریح کرد: کمیته فنی استاندارد آی تی در این راستا در نظام رایانه ای کشور تشکیل شد.

رحمتی با بیان اینکه پروتکل ها و طرح هایی در جهت استاندارد سازی محیط کار در بازار فناوری اطلاعات با نهادهای مرتبط منعقد شده است یادآور شد: طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات به صورت پایلوت در هشت استان کشور برگزار شد.

وی با اعلام این مهم که 900 مشاوره حوزه آی تی در کشور شناسایی شدند افزود: این مشاوران به تقویت بازار خدمات اینترنتی کمک شایانی خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از برگزاری نمایشگاه های کامپیوتر در استان های مختلف کشور طی دو سال اخیر با کیفیت ملی و بین المللی خبر داد و گفت: با طی فرآیند شش ماهه و با حمایت وزیر بازرگانی توانستیم مجری برگزاری الکامپ شانزدهم باشیم.

رحمتی با بیان اینکه نگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تامین مطالبات حقه فعالان آی تی کشور از مسئولان است افزود: متاسفانه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وعده های سال گذشته خود به فعالان آی تی کشور عمل نکرده است.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن ارائه گزارش از سوی تعدادی از مسئولان نظام صنفی رایانه ای استان ها، به مناسبت روز خبرنگار، از خبرنگاران فعال این حوزه تقدیر شد.