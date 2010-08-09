تکیه بر ولایت فقیه عامل پیروزی انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، آیت الله نوری همدانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مردم بابل در مصلی این شهر اظهار داشت: برای بنده کمال توفیق است که در جمع مردم ولایت مدار و متدین و انقلابی مازندران به خصوص شهرستان بابل هستم.

وی بیان داشت: در انقلاب ما حادثه ای به وقوع پیوست که چهره قضاوت ها و اندیشه ها را تغییر داد و از آنجائیکه منبرها و مراسم های اسلامی در انقلاب ما از مهمترین عامل بیداری مردم بودند تقاضای بنده از علما این است که در ماه مبارک رمضان برکات و دستاوردهای انقلاب و آسیبهای ممکن که انقلاب را تهدید می کند برای مردم بیان کنند تا مردم همیشه در صحنه باشند.

نوری همدانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: انقلاب ایران توانست در گام اول ریشه استبداد را از بیخ ریشه کن کرده و حکومت سلطنتی را که حاکم بر مردم بود و نظام ارباب رعیتی را بر مردم تحمیل می کرد از بین ببرد استبدادی که باعث فقر فرهنگی ،اقتصادی و علمی شده و راه پیشرفت مردم را سد کرده بود.

وی نفی سیطره استکبار را از دیگر رویکرد انقلاب بر شمرد و اظهار داشت: انقلاب ما در حقیقت انقلاب کوتاه کردن دست مستکبرین غرب و شرق از جمله انگلستان و آمریکا و آلمان و فرانسه بود در آن دوران دین از سیاست جدا بود دین امری فردی شد و غرب گرایی جایگزین اسلام بودو تبلیغات وسیعی کردند مبنی بر اینکه اسلام دین اغنیاء است تا مردم را از دین و علما جدا کنند.

نوری همدانی تصریح کرد: در سخت آن دوران امام به پشتوانه این مردم دین اسلام ناب محمدی (ص) را به جهانیان ارائه داد.

وی رکن اصلی انقلاب را سه عامل مهم برشمرد وافزود: عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی تکیه بر سه رکن اصلی، دین اسلام، مردم و ولایت فقیه بود.