موشکهای ساخت چین عامل تغییر توازن قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در یکی از شماره های اخیر خود در مقاله ای به قلم "اریک تالماج تحت عنوان :" موشکهای ساخت چین می تواند توازن قدرت را تغییر دهد" نوشت : هیچ چیز در خارج از مرزهای آمریکا بیشتر از ناوگان عظیم هواپیمابر و موشک بر آمریکا نشان دهنده قدرت جهانی هوایی و دریایی این کشور نیست. ناوگانی که با حمل جت های جنگنده می تواند حتی تا اعماق سخت ترین یخشهای زمین نفوذ کند. این ناوگانها حامل جنگنده های مجازی مغلوب نشدنی از دیرباز قدرت خود را در پهنه آبهای جهانی گسترده اند.

در این مقاله ضمن اشاره به این واقعیت که ممکن است استیلای دریایی و هوایی آمریکا خیلی زود توسط چین پایان یابد، آمده است که طراحان نیروی دریایی آمریکا در تلاش هستند تا ببینند چگونه می توانند با اظهارات صاحبنظران و تحلیلگران درمورد سلاح های ساخت چین که به اعتقاد آنها خیلی زود قادر خواهد بود شرایط بازی را تغییر دهد، برخورد کنند.

بر اساس اظهارات این تحلیلگران، موشک جدید و بی سابقه چین با برد بیش از 1500 کیلومتر تحت نام Dong Feng 21D که می تواند از خشکی پرتاب شود، آنقدر دقیق است که قادر است حتی توسعه یافته ترین و مجهزترین ناوهای هواپیمابر را در فاصله اشاره شده مورد اصابت قرار دهد.

نویسنده مقاله در ادامه با طرح این پرسش که باید دید چین با چه سرعتی می تواند دقت عمل این موشک را به حدی که بتواند برای ناوهای در حال حرکت در دریاها خطرناک باشند، برساند. وی به نقل از صاحبنظران آگاه می افزاید آزمایشهای نهایی موشک مزبور به زودی و تا آخر سال جاری انجام خواهد شد.

وی همچنین می نویسد سلاحی که نمونه آن در رزمایش نظامی سال گذشته چین به نمایش گذارده شد می تواند ضمن ایجاد انقلابی در ارتباط با نقش توازن قدرت چین در صلح، قدرت واشنگتن در مداخله در درگیریها بر سر موضوع تایوان و کره شمالی را نیز به طوی جدی تضعیف کند. علاوه بر اینکه می تواند مانع عبور و مرور امن کشتی های آمریکایی در آبهای بین المللی در نزدیکی چین شود.