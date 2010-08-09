ضرورت برخورد جدی با پرونده جاسوسان اسرائیل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار،"نبیه بری" اظهار داشت : شبکه های جاسوسی به حدی رسیده که لبنان را تهدید می کند این جاسوسان به طایفه خاصی وابسته نیستند و باید ریشه کن شوند.

رئیس پارلمان لبنان با بیان اینکه برخورد با پرونده جاسوسان محکی جدی بر ارزیابی دستگاه قضایی است افزود : کابینه لبنان باید همه احکام صادره علیه مزدوران و جاسوسان را اجرایی کند.

از سوی دیگر"زیاد بارود" وزیر کشور لبنان اعلام کرد : تحقیقات از"فایزکرم" ژنرال بازنشسته عضو جریان ملی آزاد پایان یافته و به دادستانی تحویل شده است.

وزیر کشور لبنان ضمن اظهار بی اطلاعی از نتیجه تحقیقات، آن را محرمانه دانست.

شایان ذکراست که موضوع جاسوسی در لبنان پس از دستگیری فایزکرم ژنرال بازنشسته به مرحله حساسی در این کشور رسیده است؛ منابع لبنانی اخیرا فاش کرده بودند که فایز کرم از ساختار سیاسی جاسوسی کرده است.