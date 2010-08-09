اختصاص 300میلیارد ریال اعتبار برای تسریع چهارخطه کردن جاده هراز

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شهریار افندی زاده عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی جاده هراز با اشاره به اینکه در محور هراز به 30 قطعه برای تعریض وچهار خطه شدن تقسیم شده است، گفت: هم‌اکنون حدود 80 کیلومتر تعریض در این جاده در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون بیش از 60 کیلومتر از جاده هراز چهار بانده شده و با فعال شدن بیش از 15 پیمانکار در مسیرهای مختلف این محور این میزان افزایش یابد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تاکید بر اینکه چهار خطه شدن محور هراز قطعی است و وزارت راه و ترابری به طور جدی پیگیر این امر است، تصریح کرد: تا پایان سال 90 بیش از 70درصد از محور پرتردد هراز تعریض وچهار خطه خواهد شد.

افندی زاده با بیان اینکه تردد بالای خودروها در محور هراز تا حدودی در کندی کارپیمانکاران نیز تاثیرگذاراست، اضافه کرد: احداث تونلها و پلهای جدید در مسیر تعریض نیز زمان بر است که بخشی از تاخیر اجرای طرح به خاطر این عوامل است.



وی اضافه کرد: از سال 88تاکنون روند اجرای طرح تعریض و نیز چهار خطه شدن محور پرتردد و البته صعب العبور هراز پیشرفت خوبی داشته و به طور حتم این سرعت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه این سازمان اکنون متولی ساماندهی فعالیتهای جاده هرازو کندوان شده است، خاطرنشان کرد: امسال تعریض جاده کندوان نیز آغاز شده و در قسمتهایی از این جاده که نیاز به تعریض دارد انجام خواهد شد.

افندی زاده ادامه داد: در محور سوادکوه نیز اقدامات خوبی انجام شده تا سفر امنی برای مسافران و گردشگران فراهم آید.

وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت راه برای افزایش ظرفیت محورهای مواصلاتی شمال کشوراست.