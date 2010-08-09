به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، دکتر جلیل دارا بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های کشور در سرعین اظهار داشت: موضع ما موضع نظام است و با تغییر هر سیستم و دولتی این مسیر تغییر نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت در فعالیتهای فرهنگی باید در چارچوب نظام، رهبری، امام و انقلاب باشد، خاطرنشان کرد: ابایی از اعلام این مسئله نداریم و هر فردی که در این چارچوب حرکت نکند، باید خود را از مسیر خارج کند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه مسیر حرکت فرهنگی نظام کاملا شناخته شده است، افزود: در این شرایط حضور کارشناسان فرهنگی در دوره‌های آموزشی می‌تواند برنامه های مسیر را مشخص کند، چرا که در حیطه فرهنگی نوع حرکت و سرعت آن در مقاطع مختلف متفاوت خواهد بود.

وی با تاکید بر توجه به برنامه راهبردی فرهنگی تصریح کرد: باید بر اساس برنامه‌های مشخص شده حرکت کنیم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم و در این زمینه لازم است کارشناس فرهنگی در جایگاه خود نظریه‌پردازی کرده و ایده‌های نو ارائه دهد.

دارا با بیان اینکه کارشناسان فرهنگی باید روش ‌شناس و محیط ‌شناس باشند، اضافه کرد:‌ مهمترین مسئله در این مسیر، دغدغه‌ مند بودن کارشناسان فرهنگی است و معتقدیم که توجه صرف به یک فعالیت اداری در حیطه مسائل فرهنگی جواب نمی‌دهد.

وی همچنین در لزوم آموزشهای مختلف برای کارشناسان تاکید کرد و گفت: برای تکمیل این موضوع نظام آموزشی مجازی را به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد که از این طریق کارشناسان می‌توانند از آموزش‌های غیرحضوری بهره‌مند شوند.

این مسئول فرهنگی با تاکید بر خروجی محور بودن آموزشهای فرهنگی تصریح کرد: برای ما چندان خوشایند نیست که صرفا به گزارش و آمار این نشستها اکتفا کنیم و به همین دلیل گروهی از معاونت فرهنگی به ارزیابی و نیازسنجی کارشناسان فرهنگی در این نشست می پردازند.

وی با بیان اینکه باید توجه کنیم که اکنون چه جایگاهی در اختیارمان قرار گرفته که می‌تواند زمینه‌ ساز دستیابی به اهداف بزرگی باشد، اظهار امیدواری کرد با تجربه این نشست دوره‌های آتی با آموزشهای بهتری که مبتنی بر نیاز کارشناسان است، اجرا شود.