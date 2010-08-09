خبرگزاری مهر خلاء های اطلاع رسانی را پر کرد

حجت الاسلام محمدعلی رحمانی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگارمهر در آمل افزود: این خبرگزاری با وجود عمر کوتاه خود توانسته گامهای مثبتی و زیادی در راستای برطرف کردن نیازهای خبررسانی جامعه بردارد.

وی مبارزه جدی این رسانه اثرگذار کشور در جنگ روانی با رسانه های بیگانه وهجمه های سنگین آنان در دروغ و شایعه پراکنی نمود کشور را عینی و قابل ستایش خواند و تصریح کرد: البته این تلاشها و خدمات باید همچنان باید ادامه داشته باشد.

امام جمعه آمل با اشاره به اینکه گامهای مثبت این خبرگزاری انصافا به توجه ویژه دولت و مسئولان نیاز دارد، ادامه داد: در سایه تعامل و همراهی همه آحاد جامعه با رسانه های کشور است که این موفقیتها به دست می آید.

وی با اشاره به اینکه امانتداری و راستگویی همچنان باید در سرلوحه کاری کار خبرگزاری مهر باشد با قدردانی از مسئولان و مجموعه این رسانه پرطرفدار کشور از آنان خواست در کنار همراهی مسئولان و بیان توانمندیهای کشور بیان مشکلات و درد دلهای اقشار مختلف مردم را مد نظر خود داشته باشند.

امام جمعه آمل همچنین با گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار این روز را به تمامی خبرنگاران سختکوش و پرتلاش ایران اسلامی تبریک گفت و افزود: امیدواریم خبرنگاران متعهد با همت والای خود کاستیها و نقصها را به گوش مسئولان برسانند.

رحمانی به تمامی رسانه ها فعال کشور اعم از مطبوعات، خبرگزاریها و صدا و سیما توصیه کرد از برخوردهای جناحی و باندی با اخبار خوداری کنند و طوری در جامعه فعالیت کنند که مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.