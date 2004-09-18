متن كامل و نهايي قطعنامه مصوب در مورد ايران در شوراي حكام

خبرنگار خبرگزاري مهر اعزامي به وين متن نهايي و ثبت شده را ارسال كرده كه ترجمه آن چنين است:

متن قطعنامه با تغييرات و اصلاحات نهايي آن چنين است:

شوراي حكام؛

a) با تاكيد بر قطعنامه‌هاي مصوب شوراي حكام در تاريخ 18 ژوئن 2004 ،13 مارس 2004، 26 نوامبر 2003 ، 12 سپتامبر 2003 و مذاكرات شورا در 19 ژوئن 2003

b) با قدرداني از گزارش تاريخ اول سپتامبر 2004 مديركل در خصوص پيشرفت اجراي پادمانها در ايران

c) با تاييد روند كلي مثبت همكاري ايران با آژانس كه در گزارش مديركل ذكر شده ، البته در حاليكه روند ارايه اطلاعات مورد نياز در برخي موارد بايد تسريع مي‌شد،ازجمله كار زيادي هنوز درباره برخي موضوعات قابل توجه نظير اطلاعات مربوط به اهداف برنامه سانتريفيوژ پي 2 لازم است تا روند كار را بهبود بخشد. براي مثال همچنين اطلاعات كامل يك دوره زماني از آزمايشات جداسازي پلونيوم.

d) با اعلام نگراني جدي از اينكه طبق گزارش مديركل ، ايران به درخواست‌هاي مكرر شورا ، درراستاي اقدامات اطمينان ساز، براي تعليق تمامي فعاليت‌هاي غني سازي و بازپردازش مواد شكافت پذيراعتنا نكرده است،

e) و نيز با نگراني از اينكه ايران برخلاف نظر شوراي حكام قصد دارد به عنوان بخشي از فرآيند غني سازي آزمايشي 37 تن كيك زرد را در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان مورد استفاده قرار دهد، موضوعي كه خلاف درخواست شورا در قطعنامه 18 ژوئن 2004 مي باشد.

f) ضمن به رسميت شناختن نياز و حق كشورها براي توسعه و كاربرد عملي ازانرژي اتمي با اهداف صلح آميز مثل توليد برق، بگونه اي هماهنگ با تعهداتشان در قبال معاهده ان پي تي، و با ملحوظ داشتن نياز كشورهاي در حال توسعه به اين نوع انرژي، و

g) با تاكيد بر نيار به پادمان هاي كارآمد جهت جلوگيري از استفاده ممنوع شده از مواد اتمي كه مغاير توافق‌نامه‌ها است و تاكيد بر اهميت حياتي پادمان موثر براي تسهيل همك اري در حوزه انرژي اتمي

گزارش مهر از 8 بند اجرايي قطعنامه ثبت شده چنين است:

1) از ايران مي‌خواهد تا فورا و بگونه اي مثبت به گزارشات و درخواست هاي مديركل مبني بر دسترسي به اماكن، اشخاص و اطلاعات مربوط ، وفق توافقات پادماني در هر زمان پاسخ دهد. همچنين اطلاعات بيشتري را كه مي‌تواند درك آژانس از مسايل باقيمانده و طبيعت برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را كامل كند در دسترس گذارد. نظير ماهيت برنامه غني سازي و مراحل مختلف گفتگو براي روشن كردن سوالات برجسته قبل از نشست 25 نوامبر آينده شورا، خصوصا شامل منابع و دليل غني سازي ، واردات ، توليد و استفاده از سانتريفيوژ.

2) بر تداوم عمل ايران مطابق با پروتكل الحاقي شامل ايجاد همه گونه دسترسي هاي آني تاكيد و يكبار ديگر ازايران تصويب بدون تاخير آن را درخواست مي كند.

3) عميقا ابراز نگراني مي‌ نماييم كه تصميمات ايران براي تعليق فعاليت‌هاي غني سازي و پردازش دوباره كه در 29 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 به آژانس اظهار شده بود، به طور چشمگيري درك آژانس از ميزان تعهدات اين كشور را مشكل مي كند. با توجه به اينكه ايران از آن زمان تاكنون از برخي از آن تصميمات منصرف شده ، از اين كشور مي‌خواهد سريعا و به شكل قابل اثباتي تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي را به حالت تعليق در آورد. شامل توليد و واردات قطعات سانتريفيوژ، آماده سازي و تست آن ، توليد فراورده هاي تغذيه سانتريفيوژ شامل تست مواد در كارخانه يو سي اف اصفهان ، تحت راستي سنجي هاي آژانس و همچنين آماده سازي يك گزارش جامع طبق بند 7 اجرايي زير.

4)از ايران مي‌خواهد به عنوان معيار ديگر اعتمادسازي داوطلبانه ، در تصميمش براي شروع ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك تجديد نظر كند.

5) متذكر مي‌شود كه همكاري كامل و بي درنگ با آژانس از سوي تمامي كشورهاي ثالث براي آشكار شدن برخي مسايل باقيمانده اقدامات انجام شده تا كنون را تسريع مي بخشد.

6) از مدير كل و دبيرخانه براي اقدامات فني و بي طرفانه جهت تحقق توافقنامه‌ي پادماني ايران و تصويب زود هنگام پروتكل الحاقي درايران و همچنين بررسي تعليق فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و پردازش مجدد ايران و تحقيق درباره‌ي مسيرها و منابع تامين كننده سپاسگزار است.

7) از دبير كل مي خواهد كه براي نشست آينده شوراي حكام اين گزارشات را آماده كند:

- يك گزارش از اجراي موارد مقرر شده در اين قطعنامه

- گزارشي درباره كل يافته‌هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از مقطع س پتامبر 2002 تاكنون كه شامل تصوير مناسبي از همكاري گذشته و حال ايران با آژانس است را به اين شورا ارائه كند. همچنين گزارشي درباره ارزيابي زم ان پيشرفت بخش‌هاي مختلف برنامه اتمي ايران و گزارشي توصيفي درباره همكاري اي ران با آژانس بدهد ، علاوه براين ، چكيده نتايج تحقيقات آژانس را در ايران در طول اين مدت و ارزيابي دقيق درخصوص اعمال اين نتايج را در موارد جزئي و كلي ارائه كند و بر روي اجراي توافق پادمان ايران دقيقا تمركز كند.

8 - همچنين از دبير كل درخواست مي كند كه گزارشي از پيشرفت نحوه پاسخگويي ايران به درخواست هاي شوراي حكام در قطعنامه ژوئن 2004 ، بخصوص درخواست‌هاي مربوط به تعلي ق كامل و فعاليت‌هاي بازيافت و مرتبط با غني‌سازي، ارائه نمايد.

9- در نشست ماه نوامبر آينده شورا در مورد كفايت يا نياز به هرگونه قدم تكميلي مرتبط با اين موارد تصميم خواهد گرفت:

- وظايف ايران در قبال موافقتنامه هاي پادماني ان پي تي