1500 میلیارد ریال اعتبار به پروژه راه آهن اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، قاسم محمدی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران صدا و سیمای مرکز اردبیل اظهار داشت: این رقم از مجموع پنج هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار ویژه این طرح اختصاص یافته است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه طرح راه آهن میانه - اردبیل اضافه کرد: قطعات 1، 4، 5 و 6 این طرح بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و تقریباً آماده ریل گذاری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به تورم هزار میلیارد تومان لازم است تا طرح راه آهن اردبیل به بهره برداری برسد.

وی همچنین از راه اندازی تله کابین فندقلو، حیران تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: این تله کابین 1.5 کیلومتر طول دارد و قادر است هر ساعت هزار نفر را جابجا کند.

محمدی ایجاد این تله کابین را در توسعه صنعت گردشگری منطقه و جذب گردشگران به استان موثر ارزیابی کرد.

وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرح راه اصلی اردبیل – سرچم متذکر شد: 283 میلیون مترمکعب از 538 میلیون مترمکعب حقابه استان از رودخانه قزل اوزن نیز تثبیت شده، اما تلاش می کنیم تمامی این میزان را به نفع مردم استان نهایی کنیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس همچنین بر جذب و رضایت مخاطب در ساخت و ارایه برنامه های صدا و سیمای مرکز اردبیل تاکید کرد و خاطر نشان کرد: ارائه اطلاعات صادقانه باید در راستای امیدآفرینی در توده‌های مختلف مردم صورت گیرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز در این جلسه جلب رضایت مخاطب را از اهداف مهم رسانه عنوان کرد و ابراز داشت: میزان جلب مخاطب در برخی از بخشهای خبری بالای 70 درصد است.

علیرضا صادقی جهانی ایجاد بخشها و برنامه‌های جدید خبری از قبیل خبر 60 ثانیه، نگاه روز و گفتگوی ویژه خبری با عمق بخشی بیشتر و رویکرد نوین را گامی موثر در راستای جذب و جلب هرچه بیشتر مخاطب موثر دانست.

وی سیاستگذاری جدید خبر مرکز اردبیل را در راستای حضور مستمر در شبکه‌های سراسری و حرکت به سمت حرفه‌ای شدن عنوان کرد و از کسب رتبه‌های برتر واحدهای مختلف خبر، صدا، سیما، روابط عمومی و اطلاعات و برنامه ریزی بین مراکز مختلف کشور خبر داد.