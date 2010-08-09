میداودی و حاج صفی از فهرست تیم ملی خط خوردند/ پرواز به ایروان با 21 بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی بامداد فردا سه شنبه تهران را به مقصد ایروان ترک می کند که احسان حاج صفی و میلاد میداودی جایی در بین مسافران به ارمنستان نخواهند داشت.

خسرو والی‌زاده، مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: میلاد میداودی از ناحیه دست راست دچار مصدومیت شده بود و عملا امکان همراهی تیم ملی در دیدار با ارمنستان را نداشت. این بازیکن پس از چند جلسه تمرین اختصاصی در کنار تیم امروز اردو را ترک کرد.

وی در ادامه با اشاره به حذف نام احسان حاج صفی از جمع بازیکنان اعزامی به ارمنستان گفت: مشکل خروج از کشور حاج صفی با وجود پیگیری‌های زیاد سرپرست تیم ملی و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال برطرف نشد و این بازیکن نیز همراه ما به ارمنستان نخواهد آمد.

پیش از این نیز مهرداد اولادی و محمدرضا خلعتبری از فهرست تیم ملی فوتبال کشورمان کنار گذاشته بودند و جواد نکونام به جای آنها به اردو دعوت شده بود.

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 3:45 بامداد فردا سه شنبه با 21 بازیکن تهران را به مقصد ایروان ترک می کند تا روز چهارشنبه دیداری دوستانه را مقابل ارمنستان برگزار کند.